Белорусские активисты провели «разъяснительную беседу» с владельцами барбершопа «Чекист» 20 9.01.2018, 15:14

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Фото: «Радыё Свабода»

Активисты посетили новое учреждение со скандальным названием.

3 января на улице Тимирязева в Минске открылся новый барбершоп с названием «Чекист». Владельцы заведения подчеркивают, что название не имеет отношения к теме репрессий, однако это не остановило активистов, которые решили сегодня провести возле нового барбершопа акцию протеста, сообщает «Радыё Свабода».

Вместе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем в «Чекист» пришли публицист Стась Карпов и другие общественные активисты.

Активисты повесили внутри помещения плакат со списком 128 расстрелянных в советские времена, но совладелец «Чекиста» его сорвал.

В разговоре с другим совладельцем барбершопа Дмитрий Дашкевич предложил переименовать заведение, пообещав, что блогеры и активисты организуют рекламную кампанию под другим названием. Как полагает Дашкевич, с этим названием «Чекист» обанкротится.

Фото: «Наша Ніва»

«Многие в Беларуси возмущены тем, что в Беларуси открываются учреждения с таким названием. Такие заведения отбеливают идеологов красного террора. Фашисты уничтожили во всем мире 18 миллионов человек, а чекисты только в своей стране – 18,5 миллионов. Но есть люди, выросшие в период правления Лукашенко, которые этого не понимают. Надеюсь, наша акция поможет открыть им глаза на то, что они делают и эти ребята переименуют заведение», - заявил Дмитрий Дашкевич журналистам.

Акция продолжалась около получаса.