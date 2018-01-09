Neue Zürcher Zeitung: Демография ограничивает российскую экономику 9 9.01.2018, 14:56

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России не хватает граждан.

Демографическая яма ощутимо ограничивает российскую экономику и бизнес. По подсчетам Международной организации труда (ILO) и рейтингового агентства Standard&Poor's, население России к 2050 году упадет до 130 млн человек. В ближайшие годы уменьшение количества россиян будет сопровождаться и сверхпропорциональным сокращением рабочей силы, пишет InoPressa.ru со ссылкой на статью в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

По оценке банка ВТБ, убыль работников в следующие восемь лет составит до 500 тыс. человек - и это сократит рост ВВП на 0,5%. "Это было бы заметным ущербом для России, которая пребывала в рецессии в 2015-м и 2016 годах и, по данным Международного валютного фонда, имеет низкий для страны с пороговой экономикой уровень потенциального роста, равный 1,5%", - отмечает издание.

На сокращение рынка труда Россия могла бы отреагировать тремя способами, сказано в статье. Имеющаяся рабочая сила должна работать более производительно или дольше, или рынок труда должен пополняться за счет иммигрантов.

"Повышение производительности - наиболее сложная задача, она требует инвестиций как в образование и повышение квалификации работников, так и в оборудование. Однако сейчас расходы на образование составляют минимальные 4% бюджета, а значительный застой в модернизации очевиден", - указывает швейцарский журналист.

То, что работники в России слишком рано идут на пенсию, для экспертов - неоспоримый факт, отмечается в статье. Пенсионная система России уже сейчас истощена, однако "Путин боится народного гнева, который может вызвать повышение пенсионного возраста", уверен журналист.

Иммиграция также не является простым решением проблемы. Экономический кризис, российский протекционизм и национализм способствовали снижению притока трудовых мигрантов. Так, в первом полугодии 2017 года иммиграция больше не смогла сгладить естественную убыль населения, говорится в публикации.

"Возвращение к старым отношениям также вряд ли поможет: многие иммигранты из стран бывшего СССР имеют низкую квалификацию и берутся за работу, которую не хотят выполнять россияне, например в строительстве. Целенаправленное привлечение специалистов или людей с высшим образованием, в том числе из стран, не входящих в постсоветское пространство, - редкое явление", - констатирует автор статьи.

"Все это дает экспертам мало надежды на то, что Россия сможет быстро решить свою демографическую проблему", - заключает он.