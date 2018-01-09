Лучшего футболиста чемпионата ЮАР вознаградили мобильным интернетом

Лучшего футболиста чемпионата ЮАР вознаградили мобильным интернетом3
- 9.01.2018, 15:02
- 1,149
Это не первый случай, когда футболисты получают необычные подарки.
Полузащитник южноафриканского «Мамелоди Сандаунc» Хломфо Кекана получил необычное вознаграждение за титул лучшему игроку матча. Как пишет lenta.ru, oб этом сообщается в Twitter-аккаунте Not Match of the Day.
После матча чемпионата ЮАР спонсор турнира — мобильный оператор Telkom — предоставил хавбеку в подарок пять гигабайт мобильного интернета.
Пользователи Twitter обратили внимание, что это не первый случай, когда футболисты получают необычные подарки. В Зимбабве игроку подарили 24 банки пива.
In Zimbabwe pic.twitter.com/Jru0wNPqAo— HI🇿🇼 (@JayxZw) 8 января 2018 г.
В Гане презентовали шлепанцы.
You get sandals in Ghana. pic.twitter.com/n4z8MeDMFa— Siviwe Breakfast (@AssVegas) 7 января 2018 г.
После 15 матчей «Мамелоди Сандаунз» лидирует в чемпионате ЮАР. Команда опережает «Кейптаун» на одно очко.