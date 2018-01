Лучшего футболиста чемпионата ЮАР вознаградили мобильным интернетом 3 9.01.2018, 15:02

Фото: @NOT_MOTD

Это не первый случай, когда футболисты получают необычные подарки.

Полузащитник южноафриканского «Мамелоди Сандаунc» Хломфо Кекана получил необычное вознаграждение за титул лучшему игроку матча. Как пишет lenta.ru, oб этом сообщается в Twitter-аккаунте Not Match of the Day.

После матча чемпионата ЮАР спонсор турнира — мобильный оператор Telkom — предоставил хавбеку в подарок пять гигабайт мобильного интернета.

Пользователи Twitter обратили внимание, что это не первый случай, когда футболисты получают необычные подарки. В Зимбабве игроку подарили 24 банки пива.

В Гане презентовали шлепанцы.

You get sandals in Ghana. pic.twitter.com/n4z8MeDMFa — Siviwe Breakfast (@AssVegas) 7 января 2018 г.

После 15 матчей «Мамелоди Сандаунз» лидирует в чемпионате ЮАР. Команда опережает «Кейптаун» на одно очко.