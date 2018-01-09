В Беларуси приостановили продажу трех российских стеклоомывателей 17 9.01.2018, 15:34

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Жидкости не соответствуют санитарным требованиям.

В Беларуси приостановлено действие документа о государственной регистрации трех видов стеклоомывателя российского производства. Эти жидкости не соответствуют санитарным требованиям, передает «Радыё Свабода».

«Обращаем внимание автомобилистов, что приостановлено действие свидетельств о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости с повышенной численностью метанола», - говорится в специальном сообщении санитарно-эпидемиологического ведомства.

В «черном списке» следующие марки стеклоомывателя: «Полюс» (производитель ООО «Руспромпоставка»), «Вьюга» (ООО «Информ Прогресс»), «Frost» (ООО «Теклис»).

В 2017 году на территории Беларуси также были зафиксированы факты несоответствия стеклоомывающих жидкостей требованиям технических нормативных правовых актов в части количества метанола.

Белорусско-российские «товарные войны» совсем не редкость. Российское ведомство «Россельхознадзор» регулярно бракует продукцию из Беларуси, обвиняя производителей или в низком качестве, или в попытках поставок санкционных товаров из Евросоюза и других стран, которые присоединились к санкциям против России.