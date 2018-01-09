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Германия установила рекорд по производству и экспорту

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  • 9.01.2018, 15:42
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В ФРГ зафиксирован крупнейший прирост производства за последние восемь лет.

Германия в ноябре 2017 года установила новый рекорд по производству и экспорту продукции. В этом месяце немецкие предприятия выпустили на 3,4 процента продукции больше, чем месяцем ранее, что является крупнейшим приростом за последние восемь лет, сообщило министерство экономики ФРГ во вторник, 9 января. В результате реальные объемы производства в Германии почти вдвое превысили прогнозы экономистов, пишет «Немецкая волна».

Что касается экспорта, то в ноябре минувшего года его объем увеличился по сравнению с октябрем на 4,1 процента - более чем в три раза, чем прогнозировали эксперты. Это крупнейший прирост экспорта за почти три года, отметили в федеральном статистическом ведомстве.

Благоприятные прогнозы

В целом, немецкие предприятия продали за границу товаров на сумму в 116,5 млрд евро. Особенно значительный прирост приходится на экспорт в страны еврозоны (плюс 9,1 процента в годовом исчислении). Экспорт в страны ЕС увеличился на 8 процентов, а в остальные регионы мира - на 8,4 процента.

"Импульсы исходят от мировой экономики. Очевидно, нет ничего, что могло бы затормозить немецкую конъюнктуру", - констатировал в этой связи главный экономист Commerzbank Кристоф Вайль (Christoph Weil). Специалисты в области народного хозяйства полагают, что, благодаря сохраняющемуся высокому спросу, производство в ФРГ будет расти и в ближайшие месяцы.

В целом, экономика Германии - крупнейшая в Европе - выросла в 2017 году, согласно предварительным оценкам, на 2,4 процента. Это стало бы самым высоким показателем за многие годы. Федеральное статистическое ведомство обнародует первые приблизительные данные на этот счет 10 января.


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