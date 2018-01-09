В одной из самых глубоких пещер Китая обнаружили секретный бункер правительства 9.01.2018, 15:47

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Резервы воды в этом районе могут удовлетворить потребности более миллиона человек.

Геологоразведка обнаружила в 20 км к северо-западу от штаб-квартиры Государственного совета Китайской Народной Республики, находящегося в Пекине, секретное противоатомное убежище, расположенное в глубине скальной породы, пишет BusinessInsider со ссылкой на старейшую англоязычную газету Гонконга South China Morning Post.

Над бункером находится сеть пещер, которая является естественным убежищем для большого числа людей. Резервы воды в этом районе могут удовлетворить потребности более миллиона человек.

На самом глубоком ярусе пещер находится ядерный бункер для высшего руководства Китая, их подчиненных и обслуживающего персонала, а также действующий командный центр Народно-освободительной армии КНР.

Оттуда ведется мониторинг деятельности в пяти «боевых зонах» Китая, выдаются приказы на военные операции за рубежом, ведется анализ собранных разведданных.

Туннели в этих карстовых пещерах уходят более чем на 2 км под землю (для сравнения, самые глубокие из обнаруженных в мире пещер находятся в Абхазии на глубине 2,2 км).

Время постройки бункера неизвестно, но, согласно информации китайских СМИ, его возведение началось несколько десятилетий назад. Вход в бункер находится где-то в национальном лесном парке Чжанцзяцзе провинции Хунань и тщательно охраняется.