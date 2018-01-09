Под Лидой могут найти «Трою» времен Витовта 1 9.01.2018, 16:06

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Лидские краеведы сделали сенсационное заявление.

С сенсационным заявлением выступил на днях редактор независимого журнала "Лидский летописец" Валерий Сливкин. Раньше он же поддержал существующую гипотезу о том, что историческое Островское соглашение 4 августа 1392 года было подписано неподалеку от деревни Мыто, что в Лидском районе, передает «Радыё Рацыя».

Как известно, в результате гродненский князь Витовт стал правителем Великого Княжества Литовского. Информацию подбросила находка хозяина агротуристической усадьбы "Мытнянски тракт" Виктора Августина. Рассказывает хозяин усадьбы:

- Слышал раньше о том, что в этом месте, рядом с деревней Мыто, было имение, в котором был подписан договор в пользу Витовта. Был я там на рыбалке. Река Дитва там протекает. Место болотное. В один год размыло побережья - прошел сильный дождь. Смотрю, появились остатки какого-то сооружения - кирпич, фундамент. Много там находили монет разных стран.

Тем временем краевед и историк Валерий Сливкин считает, что поиски точного места заключения Островского соглашения тождественны поиском разрушенной римлянами Трои.