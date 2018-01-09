Владелец подержанного Sprinter: Ощущение - что ты космонавт в дурдоме 10 9.01.2018, 16:48

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История покупки авто с последующим ремонтом.

Владелец пригнанного из Германии микроавтобуса Sprinter рассказал свою историю сайту abw.by.

- Середина относительно "сытых" 2000-х. Занимался в ту пору развозом крупной бытовой техники в пределах Минской области. Доходы у народа стремительно приближались к заветным "папиццот", дела, в общем, шли неплохо. Года за два до этого пригнал из Ошмян, в то время "столицы" по продажам бусов, Mercedes Т1, через год пересел на Sprinter. TDi захотелось поменять на CDi. Интернет уже не в зачаточном состоянии, про mobile.de профи давно в курсе, да и я себя уже считал чуть ли не корифеем данного сайта.

Небольшое отступление: официальный дилер Nissan находился еще на Куприянова, попутно данная контора оказывала услугу по подбору авто из США и Германии. Заключили договор, нашли легковушку в Гамбурге. Автовоз, оплата в кассу, ключи на руки - понравилось. Процесс "чемодан-вокзал-дорога" уже не совсем актуален. Первый свой Sprinter заказывал там же.

Часть первая. Пригон

Сижу июньским жарким вечером, попиваю холодное… Листаю странички вражеского сайта. Далеко не первым выстреливает "спринтяга" - почти мечта: 2,2 литра, 130 "кобыл", высокий, средний, но самое главное - это ремонтная мастерская-летучка. Оборудование уже демонтировано: токарный станок, верстак, сварка… Внутренняя "чуйка" начинает давить мозг: надо брать, потому что по автобанам не пилена, один хозяин, автохаус вроде приличный. Да еще машина со "штоером" - вывозным НДС. Задвигаю немцу письмо сразу со сканом паспорта. Ответ через полчаса: ставим в резерв на сутки.

Терзало одно маленькое смутное сомнение: по фото машина в идеале, "техниш унд оптиш гут", пробег чуть за 150 - чего продают-то? Насторожили еле заметные вздутия по всем четырем крыльям в районе арок. Качаю фото и бегу к знакомому кузовщику. Увеличивали до пикселей-квадратиков и рези в глазах. Вердикт: 100 "баксов" - отстучу, красить не надо. Тяжкий груз переживаний таки спал с плеч. Но как же я ошибался…

Процесс перевода денег, доставки на таможенный склад, растаможки (это отдельная история!) описывать не буду. Ключи в руках, почти бегом за сетку зоны таможенного хранения - вот он, красавец. Первым делом в кабину - ключ на старт. Даже "на холодную" мотор "зашептал". Два моих первых Mercedes были далеко не "упилки", но у этого, считай, не выветрился запах новой машины. Все сервисные документы, два "брифа" - словом, щенячий восторг.

Далее - под капот. Обслуживание проведено 2000 километров назад (замена всех технических жидкостей, бирочки-шмирочки), масло на щупе серое, но черноты нет и в помине. В общем, почти удача. На перепродаже не заработаешь, но ведь машину брал для себя. Осмотр грузового отсека "умиления" особо не вызвал, но огарки электродов да разбросанные метизы уберем потом. Пора и по колесам попинать…

Домкрат "под ногами", в боковинах дверей - аптечка, жилет, знак… Ого, огнетушитель даже! Резина "лето", процентов на 80 целая, на пару сезонов хватит. Заглянем под днище. Запаска "неўжываная"...

Опа! А что это у нас с мостом? Как-то кривовато. На коленях долго не поизучаешь, пришлось подняться. Смотрю на вздутую арку заднего крыла, взгляд постепенно переходит на переднюю - те же яйца, вид сбоку.

"Паровоз", - подумал Штирлиц.

"У-ту… ту-ту", - пропищал полифонией из "Бумера" новенький Siemens. Звонила жена… Какую "информацию для размышления" ей предоставить?

У стапельщиков особо ничего нового не услышал. Фронтальный удар несильный, но оба лонжерона немного пошли влево. "Дуплетом" по фаркопу, видимо, прилетел такой же "топор в плечи". Мост задран вправо. Арифметика простая: за четыре штуки надо отдать две "штуки", 500 "тугриков" на лонжерон. А насколько он сместился, неважно. От предложения "немедленно приступить к работе" пока вежливо отказался. Если честно, задушила "жаба".

Позвонил "провидцу", снявшему мои смутные сомненья перед покупкой. Спросил, насколько возможно в культурной форме, чем 100 "баксов" отличаются от двух "косых" зелени. Ответ отдавал туманным оптимизмом: приезжай, "будем посмотреть".

Часть вторая. "Ремонт"

Умные чешут лоб, дураки - затылок.

Уже минут 20 я сотрясал воздух проклятьями тому немцу, всей его живой и мертвой родне вплоть до десятого колена и их сексуальным связям, так искусно сделавшему снимки буса под нужным углом. "Ванга", он же кузовщик Николай, сделав пару кругов вокруг машины безо всяких бубнов, тихо чесал за ухом. Решение, озвученное им, попахивало оккультизмом: поехали в лес, там все увидишь.

Грузовой отсек бывшей "технички" с удовольствием поглотил небольшую порцию необходимого инструмента и зачем-то мазовский трос. Выдвинулись искать подходящую поляну.

Удавка на сосне "нужного" диаметра затянута, второй конец накинут на фаркоп.

- Как засадили, так и высаживать будем. Включай первую и короткими рывками, без фанатизма... - негромко произносит заклинание Николай.

- Не буду, жалко.

- Делай что говорю!

Сопротивляться было бесполезно.

Минут 20 продолжалась эта экзекуция. От резких ударов задний мост отрывался от земли, отрывалась от сидушки и моя пятая точка. М-да… Ощущение от происходящего - что ты космонавт в дурдоме и бьешься головой о стену.

- Натяни и держи трос! - следующая команда.

Резкий удар киянкой, щелчок. Крыло стало на место, тоже самое с другой стороны. В кабине стоял запах подгоревшего сцепления. Фу, перекур.

Поинтересовавшись, как обстоят у меня дела с навыками диагональной парковки, Николай стал искать уже две сосны, но на "правильном" расстоянии друг от друга.

Намертво привязали фаркоп "жертвы" к одной. Быстро сняли "новый" передний бампер, заботливо прилепленный для удачной фотосессии в Германии. Установили захват на переднем крыле. В ход пошла гидравлика, закрепленная ко второму дереву, кстати, от того же МАЗа, для подъема кабины. Mercedes трещал, скрипел как на пытках инквизиции в средневековой Европе, но матом не орал и по тихой грусти тянулся.

Картина несколько удручала. Но потом представил себе лица штутгартских инженеров и конструкторов, наблюдавших бы за этим таинством славянских шаманов...

... и на душе стало веселее.

Хеппи-энд

Тест-драйв по трассе ничего криминального не выявил. Машину никуда не тянуло. Отпущенный руль возвращался строго в нейтральное положение. Но на развал нужно было ехать по-любому.

После установки "приблуд" на диски точка лазера замерла на "таблице" около заднего колеса. Путем сложных математических вычислений через пару минут был вынесен вердикт: все в пределах "допусков и посадок".

За полтора года эксплуатации было проведено только 6-7 плановых ТО и куплен комплект зимней резины. "Цена "ремонта"?" - спросите вы. Этот же вопрос я задал тогда Николаю.

"Сто "баксов" - отстучу. Я же тебе говорил".