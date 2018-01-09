На даче у жительницы Барановичей в начале января зацвел куст роз 9.01.2018, 16:18

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Фото: Ольга ШАВКО

Обычно розы цветут с июня до середины октября.

Жительница Барановичей Ольга Шавко обнаружила куст с цветами у себя на даче в деревне Чернихово, что в 25 километрах от города.

По словам Ольги Шавко, раньше таких случаев у нее на участке не было. Куст розы растет на участке уже четыре года, и цветет обычно с июня до середины октября. Для хозяев такое позднее цветение стало полной неожиданностью, пишет intex-press.by.

– Я считаю, что причина в теплой зиме. Мой свекр на днях из леса принес из леса восемь лисичек. Такими темпами Новый год скоро в майках и шортах будем отмечать, – говорит Ольга.

Фото: Ольга ШАВКО

Это не первый случай в нынешнем сезоне, когда распускаются цветы и появляются грибы, рассказал Владимир Зуев, руководитель ЭКОО «Неруш».

– Причина этой природной аномалии проста – потепление, высокие температуры для января. Это привело к тому, что цветы отреагировали на потепление как на начало нового вегетативного периода. Растениям этих температур хватило, чтобы набухли почки и распустились цветы. Это не очень хорошо: может получиться так, что, когда нужно будет цвести, бутоны не распустятся, – отметил Владимир Зуев.

По словам Владимира Зуева, сейчас кусты роз нужно утеплить, а цветы лучше срезать и поставить в вазу.