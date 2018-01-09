Apple выпустила обновление, спасающее iPhone и iMac от «чипокалипсиса» 1 9.01.2018, 16:12

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Теперь одни приложения не смогут «залезать» в память других.

Компания Apple выпустила обновления для операционных систем iOS и macOS и браузера Safari, защитив процессоры устройств от атак типа Spectre, в результате которых одни приложения могут «залезать» в память других, сообщает newsru.com.

Напомним, речь идет о критической уязвимости, обнаруженной в современных процессорах и получившей неофициальное название «чипокалипсис». Изначально речь шла о чипах компании Intel, но затем выяснилось, что проблема также касается процессоров AMD и ARM. О существовании этой уязвимости стало известно 3 января, а вскоре Apple признала, что эта проблема затрагивает все модели iMac и iPhone, а также приставки Apple TV.

Обнаруженная проблема процессоров также делает их уязвимыми к атакам типа Meltdown, которые позволяют нарушить барьер между приложениями и внутренней памятью операционной системы, что открывает доступ к данным, хранимым в памяти ОС. Обновление, решающее эту проблему, Apple выпустила ранее. При этом, как отмечает TJ, решение компании против Meltdown не показало снижения производительности, хотя из-за исправлений компьютеры могли работать медленнее обычного на 5-30%.

Ранее экстренное обновление для различных версий OC Windows выпустила компания Microsoft. При этом отмечалось, что над ним программисты компании работали с ноября прошлого года.