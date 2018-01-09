Леонид Судаленко: Мы предложили работницам «Хальча» лучший вариант и будем бороться 1 9.01.2018, 16:16

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Профсоюз РЭП продолжает отстаивать права женщин, уволенных со скандальной птицефабрики «Хальч».

11 января в суде Ветковского района начинается рассмотрение гражданского дела по иску обработчиц птиц скандальной птицефабрики «Хальч» Ларисы Сорокиной и Елены Котляровой к работодателю о прекращении трудовых отношений по их требованию. Об этом сообщает правовой инспектор труда по Гомельской области независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который будет представлять в суде интересы вступивших в профсоюз работниц, сообщает gomelspring.org.

Напомним, в связи с реорганизацией ОАО «Хальч», которое находится в одноименной деревне Ветковского района на Гомельщине, принято решение о закрытии убойного цеха птицефабрики. Возник вопрос, куда девать 170 рабочих цеха? Начальство ничего лучшего не придумало, как уволить людей по окончании трудовых контрактов.

На приеме у правового инспектора труда профсоюза РЭП Леонида Судаленко женщины рассказали, как с середины ноября прошлого года убойный цех предприятия остановился, и они фактически остались без работы. Те работники, у кого заканчиваются контракты, получили уведомления о прекращении трудовых отношений. Профсоюзный юрист считает, что в данной ситуации нужно проводить сокращение с выплатой рабочим компенсаций и выходного пособия.

«В сложившейся ситуации мы предложили женщинам самый лучший с материальной точки зрения вариант, уволиться по их требованию, а не по истечении контракта: в этом случае наниматель выплачивает пособие в размере трех среднемесячных заработков. Вот за это мы и будем бороться в суде, будем доказывать факты нарушения нанимателем трудовых прав работниц», - подчеркнул Судаленко.

В качестве одного из серьезных нарушений инспектор труда приводит положения действующего Тарифного Соглашения, где черным по белому записана обязанность работодателя ОАО «Хальч» продлевать трудовые контракты с добросовестными работниками. Истицы в течение года не допускали нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, а это значит, наниматель обязан был продлить им контракты либо произвести сокращение.