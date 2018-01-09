МТС отключил бесплатную отправку SMS с сайта 3 9.01.2018, 16:33

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Возможность отправлять SMS через сайт была доступна с 2004 года.

Оператор связи МТС с 1 января 2018 г. прекратил предоставление услуги «Отправка SMS с веб-сайта», пишет tut.by.

«Такое решение обусловлено значительным снижением популярности SMS-сообщений: все чаще абоненты предпочитают интернет-мессенджеры и, традиционно, звонки. К примеру, только за последний год спрос на услугу «Отправка SMS с веб-сайта МТС» снизился более чем в 30 раз», — пояснили в компании.

Возможность отправлять SMS через сайт была доступна с 2004 года, отправлять сообщения могли абоненты любых операторов. Получать SMS могли абоненты МТС, у которых была подключена бесплатная услуга «Получение SMS с сайта». Один абонент мог получить максимум 10 сообщений с одного IP-адреса в сутки.

Кстати, возможность получить SMS с сайта осталась у абонентов других операторов — velcom и life:)