Александр Венгерский: Обязательно вернусь в Беларусь 4 9.01.2018, 16:41

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Поступок болельщика-патриота - не попытка «пропиариться», а проявление гражданской позиции.

Александр Венгерский, который во время матча борисовского БАТЭ против Аресенала выбежал на поле с бело-красно-белым флагом, прокомментировал "Народной Воле" решение Вилейского районного суда. Напомним, суд обязал болельщика-патриота выплатить борисовскому клубу 5 тысяч евро:

- Предсказуемое решение. Я потому и уехал в конце прошлого года за границу на заработки. По-прежнему нахожусь не в Беларуси, мне надо заработать 5 тысяч евро. Но, как уже говорил, не собираюсь их отдавать БАТЭ, а передам в детский дом от своего имени. Борисовский клуб мог бы хотя бы слово сказать в защиту своего болельщика, но у него, видимо, другая позиция. В таком случае у меня - своя.

- А как быть с судебным решением?

- Повторюсь, не буду ничего выплачивать футбольному клубу. Пусть высчитывают деньги из моих зарплат, еще каким-то образом взымают...

- Где вы сейчас работаете, если не секрет? Чем занимаетесь?

- Про страну, в которой нахожусь, не хотел бы говорить, а работаю водителем, езжу по Европе. В месяц "чистыми" получается где-то 1200-1300 евро, поэтому необходимую сумму для детского дома через несколько месяцев можно легко насобирать. Думаю, за 5-6 месяцев это удастся сделать, если с работой не возникнет сложностей.

- После этого вернетесь в Беларусь?

- Обязательно. Когда я читаю на форумах, что, мол, Александр Венгерский выбежал с бело-красно-белым флагом на футбольное поле только для того, чтобы пропиарить себя и уехать за границу, то мне просто становится смешно. Никакое политическое убежище просить я не собираюсь. Если бы было такое желание, то мог бы сделать это еще раньше.