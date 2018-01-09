Почему норвежцы самые счастливые в мире люди 9 9.01.2018, 16:53

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Фото: cnbc.com

Во всемирном рейтинге счастья – Норвегия на первом месте.

ООН составила мировой рейтинг счастья в прошлом году. Согласно этого списка, самые счастливые люди на планете живут в Норвегии, пишет segodnya.ua. В чем же секрет норвежского счастья?

Оказывается, меньше сидеть дома и больше бывать на природе с близкими – вот один из приоритетов жителей Норвегии.

"Мы наслаждаемся прогулками по улицам, походами в лес, завтра мы отправимся в лес, разведем костер и пожарим сосиски", – рассказала Еронйянель, жительница Осло.

Средняя зарплата в стране около 4-х тысяч евро. Высокий уровень жизни привлекает иммигрантов, как правило, выходцев из Африки и Азии. Однако, большинство приезжих здесь ждет неквалифицированный физический труд. Местные же предпочитают интеллектуально трудиться и надеются, что в Норвегии в конце концов введут 6-ти часовой рабочий день вместо 8-часового.

"У большинства людей рабочая неделя – это 40 часов, и есть время, которое можно провести с семьей и друзьями, не так много стрессов, мы с друзьями занимаемся много спортом", – говорит Роме, житель Осло.

Норвежцев отличает высокий уровень патриотизма. Они терпеливы, воспитанные, спокойные. Большинство молодежи даже не думает переехать жить в другую страну. Студент Филипп делится своим рецептом норвежского счастья.

"Возможность бесплатно ходить в школу, больницу. В нашей стране не так много людей, 5 миллионов, богатая страна и это также существенный фактор", – рассказал Филипп.

А вот то, что испытал на себе почти каждый житель Норвегии – это глобальное потепление. И они не ждут у моря погоды, а сами активно приобщаются к борьбе за сохранение привычного им климата.