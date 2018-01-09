Die Welt: Режим аятолл наживается даже на войне в Сирии 9.01.2018, 16:57

1,209

Фото: Shutterstock

Ежедневно иранские транспортные самолеты доставляют режиму Асада оружие и боеприпасы.

Иранскому режиму принадлежит около 80% экономики страны - начиная со строительных компаний и заканчивая футбольными клубами. Карманы политической элиты пополняются даже за счет налогов - благодаря разнообразным махинациям, пишет ближневосточный корреспондент Die Welt (перевод — inopressa.ru) Гил Ярон.

"Иранские демонстранты выплескивают свой гнев в адрес аятоллы Садеха Лариджани. По слухам, глава судебной власти владеет 63 счетами, на которых в качестве взяток ежегодно оседает более 56 млн евро. Однако, - замечает журналист, - протесты давно уже обернулись против режима в целом - против политической элиты, которая продолжает богатеть, когда примерно 40% иранцев живут за чертой бедности".

Статистика, продолжает Ярон, выглядит довольно неплохо. По оценкам Всемирного банка, экономика Ирана за 2016 год выросла на 13%, экспорт нефти увеличился на 60%, а доходы государства - на 80%. При этом уровень безработицы вырос до 12,6%.

Лишь 20% ВВП Ирана приходится на долю частного сектора экономики. "Режим аятолл чинит частными предпринимателям препятствия", - указывает автор.

"Проблема возникла после войти с Ираком в 1990-е годы: тогда за восстановление Ирана взялся Корпус стражей иранской революции (КСИР)", - отмечает издание. КСИР получал приоритет в распределении государственных заказов, даже его услуги обходились дороже, чем у частных конкурентов.

После прихода к власти Махмуда Ахмадинежада, пишет Ярон, ситуация лишь ухудшилась. В ходе "приватизационной кампании" различные сверхконсервативные организации страны получили доли в государственных компаниях на общую сумму около 12 млрд евро.

"Сегодня верховному духовному лидеру Ирана аятолле Хаменеи и КСИР принадлежит порядка 80% экономики страны: это и крупнейшие строительные компании, и авиакомпании, и рудники, и страховые компании, а также банки, энергетические и телекоммуникационные компании, футбольные клубы и отели".

Преемник Ахмадинежада, ориентированный на реформы президент Хасан Рухани еще в 2013 году хотел сократить экономическую активность КСИР - безуспешно, констатирует автор статьи.

"Оккупация представителями КСИР всего банковского сектора Ирана препятствует смягчению санкций и отпугивает международных инвесторов. На таком фоне частный сектор не поднимешь", - считает корреспондент.

Помимо этого, религиозные институты прибрали к рукам лакомые куски госбюджета. "Зарплата представителей Хаменеи в университетах страны была увеличена, верные режиму военизированные отряды "Басидж" также получают мощное финансирование. Военный бюджет вырос на 20% - при этом КСИР получает в три раза больше денег, чем армия, флот и военно-воздушные силы вместе взятые", - говорится в статье.

Режим тратит миллиарды на финансирование иностранных союзников. "Так, ливанская "Хизбалла" может рассчитывать на 700 млн евро от Тегерана ежегодно, а палестинские террористические организации, такие, как "Хамас" и "Палестинский исламский джихад", по израильским сведениям, получают около 120 млн евро в год. Кроме того, Тегеран вооружает повстанцев хути в Йемене и частично покрывает денежное довольствие 100 тыс. боевиков шиитских отрядов в Ираке", - сообщает автор.

"Однако ни в одну другую страну не поступает такое количество денег иранских налогоплательщиков, как в Сирию. Там Тегеран финансирует 50 тыс. боевиков, не считая представителей КСИР, которые воюют там уже несколько лет. Ежедневно иранские транспортные самолеты доставляют режиму Асада оружие и боеприпасы", - говорится в статье. Кроме того, Тегеран предоставил Дамаску кредиты более чем на 3,8 млрд евро.

"Параллельно режим мулл получил доступ к сирийскому рынку телекоммуникаций, эксклюзивные права на проведение разведки месторождений полезных ископаемых и доли в электростанциях на общую сумму в 550 млн долларов", - передает автор статьи. Строительные компании, принадлежащие КСИР, зарабатывают на восстановлении Сирии.

Эти проекты Дамаск финансирует при помощи кредитов из Тегерана - таким образом, замечает Ярон, "иранские налоги хитрым путем оказываются в карманах аятолл и генералов". "А простой народ продолжает беднеть - государство сокращает субсидии и социальные выплаты, тем самым накаляя в обществе ситуацию, которая может взорваться в любой момент", - заключает журналист.