Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Австралии 2 9.01.2018, 17:01

Арина Соболенко

Белоруска с напарницей обыграли интернациональный дуэт из России и Швейцарии.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парных соревнований на турнире в австралийском Хобарте с призовым фондом 226 750 долларов, сообщает tut.by.

В стартовом раунде Арина Соболенко в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой обыграла интернациональный дуэт Нателла Дзаламидзе (Россия) / Ксения Кнолль (Швейцария) — 6:1, 5:7, 10:6.

Соперницами белорусско-российского дуэта на следующей стадии станут Ралука Олару (Румыния) и Ольга Савчук (Украина).

А вот другая белоруска Лидия Морозова в паре с Ниной Стоянович из Сербии выбыла из турнира, уступив в первом круге парного разряда тандему Нао Хибино (Япония) / Дарья Юрак (Хорватия) — 3:6, 1:6.

В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 69 рейтинга WTA) 8 января успешно преодолела стартовый раунд, победив бывшую 5-ю ракетку мира канадку Эжени Бушар. 10 января во втором круге Соболенко сыграет с китаянкой Чжан Шуай (№ 35).