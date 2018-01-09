Милиция «купила» нулевой километр из Витебска 6 9.01.2018, 17:13

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Пропавшую достопримечательность продавали на сайте «Куфар».

Частью знака «нулевой километр», которую витебчанин пытался продать в интернете, заинтересовалась милиция. Достопримечательность, находившуюся на площади Победы до ее реконструкции, а потом бесследно исчезнувшую, у продавца лота забрали. Проводится разбирательство: законно ли предмет попал к нему в руки, пишет tut.by.

Напомним, на площади Победы в Витебске с 2001 года стоял так называемый «нулевой километр», который отсчитывал расстояние от Витебска до разных городов. После реконструкции площади в 2009-м знак демонтировали, и он куда-то исчез. А через 8 лет неожиданно нашелся на сайте частных объявлений «Куфар».

Житель Витебска Кирилл выставил на продажу нижнюю часть «нулевого километра» и просил за нее 2000 рублей. При этом, как видно на снимке, плита треснула — очевидно, ее повредили при демонтаже.

Как выяснилось, Кирилл — строитель, он работал на площади Победы во время реконструкции. Он пояснил, что нашел часть знака в ковше экскаватора — судя по всему, ее хотели отправить на свалку вместе со строительным мусором.

Кирилл решил, что вещь интересная, зачем ей пропадать, и забрал себе. Вначале хотел поставить на даче, но эта идея не осуществилась. Тогда решил часть «нулевого километра» продать. Два года назад на «Куфаре» появилось объявление, но сделка не состоялась.

Второй раз Кирилл дал объявление 7 января. А уже днем 8-го лот привлек внимание милиции. Оперативники приехали к Кириллу под видом покупателей. Знак у продавца изъяли, а у него взяли объяснение.

— Назначена проверка, в ходе которой установят и законность нахождения этого предмета у физического лица, — комментирует ситуацию официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Знак «нулевого километра» на площади Победы в Витебске, 2009 год. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

В 2010 году местонахождение витебского «нулевого километра» хотела выяснить газета «Народнае слова». В горисполкоме редакции ответили, что знак демонтировали при реконструкции площади. И добавили, что по проекту «в новом архитектурном решении установка „нулевого километра“ не предусмотрена».

Так называемый «нулевой километр» — начало дорог, точка отсчета расстояния от одного населенного пункта до других. Такой знак установлен во многих крупных городах мира.

На столбе витебского «нулевого километра» с двух сторон были абрисы герба города. А на нижнем диске указывалось расстояние до 23 населенных пунктов. Так, до Сенно от нулевой отметки — 56 км, Докшиц — 187 км, Полоцка — 105 км, Орши — 80 км, Лынтуп — 292 км, Минска — 263 км, Москвы — 514 км.