В минской больнице №9 больные «лечатся» в фойе 17 9.01.2018, 17:29

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Фото: InfoDoktor.by

Пациенты даже не лежат – они просто сидят на скамеечках.

Белорусская медицина не устает шокировать своим отношением к пациентам. В соцсетях (опубликовали) фотографии одного дня из жизни 9-й больницы в Минске.

«В минской больнице №9 больные «лечатся» в фойе. Больные даже не лежат – они просто сидят на скамеечках. Это нормально?», - пишут авторы фото в группе «Это Минск, детка».

«Показал эти фотографии польским, знакомым медикам. Те в шоке с такого свинского отношения к людям. Спросили, не война ли к нас?», - прокомментировал один из читателей паблика.

Напомним что в ночь с 3 на 4 января в Несвиже произошел трагический случай: шестимесячного ребенка с невыясненным диагнозом не удалось спасти, реанимобиль ехал по вызову четыре часа.