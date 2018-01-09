Белорусских баскетболисток поощряют сковородками 5 9.01.2018, 17:44

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Спортсменки получают за хорошую игру сковородки.

Два женских баскетбольных клуба из Беларуси, минские «Горизонт» и «Цмокi», играют в текущем сезоне EEWBL — Восточноевропейской женской лиги. Один из спонсоров лиги — компания Fiskars, которая специализируется на производстве ножей и ножниц, а также садовых инструментов и товаров для дома. В том числе она производит сковороды, пишет by.tribuna.com.

Как раз сковороду диаметром 28 сантиметров получают от спонсора лучшие баскетболистки от каждой команды во всех играх EEWBL. В частности, новую утварь получили игроки Ольга Громик, Ольга Зюзькова и Наталья Ануфриенко из «Горизонта».

Ценник на сковородки на официальном сайте российского дилера фирмы начинается от 100 белорусских рублей.