Иван Кирчук: Раз заканчивается старый — зажигайте новый огонь 1 9.01.2018, 17:56

Иван Кирчук

Музыкант и этнограф рассказал об источниках силы для белорусов.

Когда все психотерапевты города стали хорошими друзьями, а антидепрессанты уже не работают, пора вспомнить о наследии предков. Нарядиться козой, смастерить колядную звезду и отправиться в тур — поздравлять родных и соседей.

Музыкант и этнограф Иван Кирчук рассказал «Большому», к какому древнему обычаю надо обратиться, чтобы сразу стало хорошо.

О народном детокс-методе

Сейчас появился новый тренд — «лечебная музыка». Послушайте, но народная музыка и есть лечебная. Для каждого времени года были свои песни, ими наши предки лечились, омолаживались, сбрасывали весь негатив, а утром шли работать с чистой головой.

О том, почему кругом одни разводы и чайлдфри

Сегодня многие браки заключаются на улице, даже без загса, без постижения тайн и традиций рода. Мне кажется, это неправильно.

О фольклоре выходного дня

Радиопередача «Фольклор» Татьяны Песнякевич идет 20 минут по субботам в шесть часов утра. Доярки уже легли спать, а остальные еще не проснулись. Кому ее слушать?

О важной потере

В прошлом году закрылась кафедра «Этнологии и фольклористики» в педагогическом университете. Нам учить никого не надо — уже всех научили, видимо.

Мы с вами тоже будем предками, только какими? И что будем передавать своим детям и внукам, если уже их от мобильников и ноутбуков лечим?

О неромантичном образовании

В детском саду есть только Коляда и Масленица, на которую дети напекут блинов и потом празднуют неизвестно что. Нет традиций в школе. Пения в школе нет! Потому что петь нечего.

О наследии Джобса

Бабушки и дедушки оставили нам огромное наследие. Мы с вами тоже будем предками, только какими? И что будем передавать своим детям и внукам, если уже их от мобильников и ноутбуков лечим? Нужно пересматривать свое отношение. Вся концепция «адраджэння» рушится, если нет учебных программ на уровне детского сада и школы. Отношению к историческому наследию просто негде меняться.

О том, что Эминем и Тейлор Свифт нас совсем разбаловали

Я понимаю, что фолк — сложный материал. Иногда от этнической музыки человек морщится, ему не нравится, как это звучит. Но когда объяснишь, что это песня «галашэння» на свадьбе и девушка уезжала из своей семьи навсегда и никогда больше не возвращалась к родителям (это она плакала или по ней плакали), тогда человек понимает, почему это звучит именно так.

О физике и лирике

У меня все есть, в том числе символы, поправляющие здоровье. Можно вести здоровый образ жизни, и тогда не придется ничего на себя напяливать. Это к вопросу, кто во что верит.

О фолк-трендах

В основном мой сценический костюм соответствует моему мироощущению. Поездки на международные фолк-фестивали добавляют вещей в сценический гардероб — например, африканские рубашки. Мне нравится, как они на мне сидят. И это не мешает исполнять в них белорусскую народную музыку.

О недавних праздниках

На Коляду ждали первую звезду, потом брали ложку кутьи и, помолившись, выходили на порог, приговаривая: «Мароз-мароз, хадзі куццю есці!» Это определенно элементы языческой культуры. Только что Богу помолились, а потом пошли кормить мороз кутьей. Такие стыки религии и язычества в белорусском фольклоре встречаются повсеместно. Многие церкви стоят на разрушенных языческих капищах — и там есть огонь, вода, песнопения, только они другие. Никто вам не расскажет, какой силы истинная вера.

О сожалении

Когда я представляю колядников, то вижу улицу, частные подворья, где есть энергетика моего дома, где надо мной никто не живет, слева не курят, справа не пьют, а снизу не дерутся. Когда мы загоняем себя в эти многоэтажные термитники, очень много теряем в здоровье и энергии. Остается только сожалеть, что живем в таких условиях.

О силе предков

Предки есть наш фундамент, они под нами глубоко-глубоко и помогают нам. Мы не в Стране Советов, нельзя давать всем рекомендации. Но раз заканчивается старый — зажигайте новый огонь, как это делали предки.