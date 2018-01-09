Реанимобиль ехал к ребенку в Несвиж четыре часа, так как возвращался с другого вызова 14 9.01.2018, 17:59

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Вызвать для шестимесячного ребенка вертолет посчитали нецелесообразным.

5 января в реанимобиле по дороге из Несвижа в Солигорск умер шестимесячный Артем Гринкевич. Накануне мальчика, который жил с родителями в агрогородке Снов, госпитализировали с высокой температурой, но в несвижской больнице ему стало хуже. Врачи решили перевезти его в отделение реанимации Солигорской центральной районной больницы, передает «Еврорадио».

Но по словам матери мальчика, реанимобиля пришлось ждать около четырeх часов. В результате мальчик не доехал до солигорской больницы.

"Эта скорая помощь специально распределена по стране так, чтобы отовсюду можно было и доехать, и забрать, и перевезти. Здесь вопросов не было, — объясняет пресс-секретарь Министерства образования Юлия Бородун. — Ребeнку (Артeму Гринкевичу) оказывалась помощь в реанимации. Если решили, что нужно везти на более высокий уровень, взяли реанимобиль и поехали. Реанимобиль в тот день оказывал помощь ещe одному ребeнку. То есть, он оказал помощь одному и поехал к другому. Вопрос был не в самой машине".

Как узнали журналисты, в Беларуси одна детская реанимация обслуживает несколько районов. Например, отделение анестезиологии и реанимации детской больницы города Молодечно принимает маленьких пациентов из Молодечненского, Воложинского, Вилейского и Мядельского районов. Реанимобиль Бобруйской городской детской больницы привозит детей не только из Бобруйска и Бобруйского района, но и из Кировска, Глуска, Осипович и Кличева.

Самая худшая ситуация, по информации журналистов, — в Витебской области. Здесь третьему уровню оказания реанимационной помощи (всего их четыре) соответствует только отделение реанимации детской областной клинической больницы в Витебске. Областной центр расположен асимметрично — на востоке области, поэтому длина пробега реанимобиля достигает 560 км в обе стороны, а время транспортировки может составить 4 часа.

В начале октября у белорусских медиков появилась возможность перевозить пациентов вертолетом Министерства по чрезвычайным ситуациям. В авиацию МЧС поступил медицинский модуль. Экстренный бокс рассчитан на двух пациентов. Он оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, системой дефибриляции, портативным шестиканальный электрокардиограф.

Вертолет находится в состоянии 30-минутной готовности и может вылететь в любую точку Беларуси.

"Но, когда будет использоваться этот модуль, решает только Министерство здравоохранения. Инициатива идeт от них, они дают нам заявку: нам нужен полeт в такой район, в такой населенный пункт. И мы, если есть возможность, вылетаем, — рассказывает официальный представитель МЧС Виталий Новицкий. — Ещe ни одного подобного полeта не было".