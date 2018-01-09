Видеохит: Лемуры признали журналиста ВВС «своим парнем» 9.01.2018, 18:04

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Общительные животные буквально облепили мужчину во время репортажа.

Журналист ВВС Алекс Данлоп снимал репортаж в зоопарке Банхем в английском графстве Норфолк, когда на него обратили внимание лемуры.

На кадрах видно, что в начале несколько животных сидели на плече репортера, а другие лемуры прыгали вокруг. В какой-то момент непоседливые животные облепили мужчину, не дав ему закончить репортаж, сообщает mashable.com.

Позже Алекс Данлоп признался оператору, что «это одна из самых приятных частей работы». В твиттере журналист ВВС подчеркнул, что «при создании этого сюжета лемуры не пострадали».