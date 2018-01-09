Концерн «Беллесбумпром»: Наши газы не вредят здоровью 11 9.01.2018, 18:25

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Фото: «Радыё Свабода»

Концерн «проверил» свое дочернее предприятие в Светлогорске.

Вредного воздействия на атмосферный воздух загрязняющих веществ в районе ОАО «Светлогорский ЦКК» не выявлено, сообщили БелТА в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».

Там отметили, что газы с неприятным запахом, на которые жаловались местные жители, «не вредят здоровью». Их возникновение было связано с настройкой оборудования, в том числе очистных систем. В течение января все процессы наладки и настройки будут завершены. Образующиеся при производстве целлюлозы газы на специальном оборудовании будут разделяться на жидкость и газ. Полученный газ будет сжигаться в содорегенерационном котле, а жидкость — использоваться в технологическом процессе промывки целлюлозы.

Напомним, что жители деревни Якимова Слобода Светлогорского района выходят с 25 декабря на стихийные митинги из-за построенного китайцами завода по производству беленой целлюлозы.