Родители из Лондона продали все, забрали детей из школы и отправились в бесконечное путешествие 5 9.01.2018, 18:31

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В 2018 году Джексоны собираются съездить во Вьетнам, Камбоджу и Китай.

Еще год назад 35-летний фельдшер Крис Джексон и его жена Донна жили в приличном лондонском районе Хертфордшир и воспитывали двух детей. Сейчас они продали все имущество и путешествуют по миру вместе с детьми, пишет газетa Mirror (перевод - tut.by).

Джексоны продали все, что у них было (в том числе, дом и вещи), — и отправились путешествовать, причем не составив никакого маршрута. Сначала они отправились на Багамы, Арубу (небольшой остров на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы), оттуда в Коста-Рику, США, потом в Канаду.

Восьмилетняя Элли и шестилетняя Майли теперь не ходят в школу. Родители решили, что, по крайней мере в этом возрасте, учеба подождет.

Донна считает, что цепляться за одно и то же место, за одни и те же дела — это совершенно неправильно. Вместо того чтобы сделать что-то интересное, люди стареют, обсуждая, что они могли бы сделать. И часто вместо поступков и впечатлений копят вещи. Крис и Донна решили, что воспитают детей иначе.

Публикация от JellyBeanTV | Travel Family (@jellybeantvuk) Дек 21, 2017 at 3:56 PST

Семья Джексонов запустила свой сайт «Мир мармеладного ТВ», на котором выкладывает видео из своих путешествий, рассказывает интересные истории, дает советы тем, кто собирается путешествовать с детьми, и отвечает на вопросы. На этом ресурсе можно купить и их фирменные присоски для телефонов (правда, много ли покупают, неизвестно).

Разумеется, руководство школы и местные власти были не в восторге от того, что дети уедут путешествовать вместо того, чтобы учиться. Но Джексонам помогла классный руководитель Элли: женщина оказалась большой поклонницей семейного YouTube-канала Джексонов. Родители при этом считают, что, путешествуя, можно узнать множество вещей, которым никогда не научат в начальной школе, а с умением считать и писать они как-нибудь справятся сами.

В 2018 году Джексоны собираются съездить во Вьетнам, Камбоджу и Китай. В пути они стараются не шиковать: питаются в бюджетных кафе, в отелях стараются останавливаться по бартеру, но такая жизнь им нравится, и пока что заканчивать они не планируют.