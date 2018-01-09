Видеофакт: В Бресте бесправник на скорости 115 км/ч пытался уйти от ГАИ 5 9.01.2018, 18:35

5,477

Погоня произошла в ночь с 7 на 8 января.

В Бресте во время надзора за безопасностью дорожного движения экипаж ГАИ ехал по улице 28 Июля в сторону Пионерской. Навстречу им буквально летел BMW. Прибор фиксации скорости, который был установлен в служебной машине, зафиксировал у гонщика скорость в 115 км/ч при разрешенных 60 км/ч, сообщает ГАИ Брестской области.

Включив проблесковые маячки сотрудники ДПС стали преследовать нарушителя, неоднократно требуя его остановиться, однако тот делать этого не собирался и на высокой скорости продолжил ехать по городу.

Пытаясь скрыться от инспекторов, водитель «БМВ» несколько раз проехал на красный сигнал светофора, нарушал требования дорожных знаков. Погоня закончилась на перекрестке с круговым движением на Бульваре Шевченко.

Как выяснилось, за рулем автомобиля находился 20-летний житель деревни Страдечь, у которого никогда не было водительского удостоверения. В отношении лихача было составлено семь административных протоколов.