Россия встревает в новую войну на Ближнем Востоке 5 Олександр Демченко, uainfo.org

9.01.2018, 18:38

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Проблема РФ в том, что она ведет свои игры по старым шаблонам.

В Украине, к большому сожалению, формируется мнение тождественное тому, что создает российская пропаганда: о влиянии США и союзных им государств – Израиля и Саудовской Аравии – на протесты, что до сих пор будоражат Иран.

Конечно, всем трем странам хотелось бы, чтобы клерикальный режим в Иране, режим аятолл, канул в Лету, а влияние силовиков в этой стране значительно уменьшилось – это способствовало бы уходу подконтрольных Тегерану парамилитарных формирований из Сирии, Палестины, Ливана, Ирака, Йемена.

Все это понятно, однако неясно одно: почему, имея мощный инструментарий (экономический, военный, политический), американцы не смогли спровоцировать иранцев на акции протеста, которые бы принесли результат? Неужели не видно, что почерк не тот?

Самое интересное, что все лежит на поверхности. Вот поэтому давайте и зададимся вопросом: кто же получил или хочет получить наибольшую выгоду от этой ситуации в Иране, кто стал выгодополучателем? Ответ очевиден – Российская Федерация.

Ведь все эти демонстрации утвердили представителей Белого дома во мнении, что против Ирана необходимо вводить новые экономические санкции, и более того, отказаться от идеи продления ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и странами шестерки (США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией).

Тогда, за месяц до начала своей военной операции в Сирии, Москве удалось уговорить стороны подписать соглашение. Видимо, с Тегераном было условлено, что тот в ответ на дипломатические старания российского руководства должен сполна оплатить свой долг – помочь России выполнить миссию "по борьбе с международным терроризмом – ИГИЛ". Впрочем, сейчас не об этом.

К средине этого месяца мы получим сигнал из США: будут ли они расторгать ядерное соглашение с Ираном или же вносить в него (через Конгресс) частичные изменения. Эти изменения должны позволить Белому дому вводить санкции против Ирана сразу - как только будут зафиксированы факты подготовительных работ по созданию тем ядерного оружия и систем-носителей. Американская администрация уже сообщила, что продлевать действующий документ она не будет.

Что это означает на практике? Выход на улицы иранских городов сотен тысяч граждан – тех, кто десятилетие ждал снятия штрафных мер, затем, как следствие, применение силы со стороны иранских силовиков, например, Корпуса стражей исламской революции - КСИР, что контролируется духовенством. Все это закончится лишь одним: изоляцией, то есть, введением новых санкций со стороны США против иранского государства. К чему это приведет? Или к гражданской войне, или к большей агрессии со стороны местных властей – как внутри, так и за пределами страны.

Почему эта ситуация выгодна России? При удачном стечении обстоятельств у Кремля получится убрать важного конкурента на рынке энергоносителей. Здесь речь идет, в том числе, об интересах Ирана в Сирии, через территорию которой планировалось проложить газопроводы к Средиземному морю. Кроме того, Москва при помощи Ирана сможет подорвать весь Ближний Восток.

Итак, с февраля 2018 года в Соединенных Штатах вступает в силу закон, позволяющий ужесточить санкции против Российской Федерации. Они направлены, если мы говорим о секторах экономики, против российской оборонной, финансовой и энергетической сферы.

После введения этих штрафных мер иностранным инвесторам будет запрещено вкладывать деньги в нефтегазовую промышленность РФ. То есть, будет происходить ровно то, что мы видели во времена политики сдерживания Ирана (2006-2015 гг.).

Это означает, что русские не смогут прокладывать новые газовые маршруты ни на Запад, ни на Восток. Они останутся только с украинской трубой и с заводом по переработке сжиженного газа – "Ямал СПГ".

В этой ситуации европейские страны смогли бы избавиться от российской зависимости, перекрыв большую часть поставок из России сжиженным газом из США и иранским "голубым топливом".

Но это возможно лишь в том случае, если Иран будет оставаться вне санкционного давления. Именно по этой причине лидеры ЕС и собрались проводить встречу с иранскими властями - для сдерживания Тегерана от радикальных действий.

Если же США введут санкции против Ирана, то европейцы, китайцы, страны Средней Азии вынуждены будут и дальше договариваться с русскими о газовых поставках. Полумонополия Кремля сохранится.

Почему? Да потому что при равных санкционных рисках Россия имеет более развитую инфраструктуру для добычи и транспортировки энергоносителей, чем Иран.

Есть еще одна важная составляющая – договоренность о распределении территорий Каспийского моря. Недавно Россия, Иран и еще три региональные державы согласовали проект финальной конвенции по разделению Каспия – моря, где сосредоточены вторые по величине запасы нефти и газа в мире.

Согласно этому проекту, военный надзор за регионом осуществляют российские войска, иностранные государства не могут там строить военные базы, но при этом зарубежным корпорациям позволено вкладывать деньги в разработку месторождений.

Здесь две составляющие: первая, если русские окажутся под санкциями, инвестор на Каспий придет к Ирану и к Азербайджану; второе, российские территории, что сопредельны акватории моря, в большинстве своем - земли Южного Дагестана. Эти территории ориентированы больше на Иран (хотя его там тоже воспринимают как поработителя), нежели на Россию.

Сейчас в Дагестане нарастает напряженность, нарастает, потому что Россия слабнет изнутри. Поэтому нет гарантий, что при ослабленной экономике Кремль сможет удержать стратегически важные дагестанские территории (выход к Каспию). Не забывайте, что горцы с 19 века ведут борьбу против Империи.

Но есть вопросы, что не имеют отношения к поставкам нефти и газа. Эти вопросы глубинного характера, связанные с агрессивностью Кремля.

На самом деле Москва воспринимает Иран и Турцию как соперников, порою как врагов. Они географически близко. Население этих двух стран за последние пятьдесят лет увеличилось в четыре-пять раз. Большинство там представлено молодыми людьми в возрасте от 14 до 35 лет. В России, напротив, население стареет и сокращается. Они восполняют его представителями из Средней Азии и Дальнего Востока.

Кроме того, все южные территории, что находятся под контролем российского режима – это ранее отобранные земли или у турок, или у персов. Понятно, что те спустя несколько десятилетий могут возжелать вернуть захваченные русскими территории.

Что делает сейчас Россия? Она пытается сыграть на опережение. Но каким путем? Путем агрессии и дестабилизации. У русских был шанс повернуть на Запад и создать общий с Европой экономический и военный союз, шанс цивилизоваться. Они не захотели принять это предложение.

Теперь русские решают свою кризисную ситуацию военным, агрессивным и, как сейчас принято говорить, "гибридным" путем.

Что в последнее время происходило вокруг турецких и иранских границ? Россия пыталась организовать войну между курдами и турками с одной стороны, а с другой, - создать напряженность на границе с Ираном, провоцируя референдум о независимости Иракского Курдистана.

Посмотрите сейчас, кто участвует в демонстрациях в Тегеране и в других иранских городах? Иранские курды.

Ныне русские пытаются настропалить Иран против американцев, израильтян и саудитов; сделать так, чтобы Тегеран начал атаковать.

Подобный сценарий приведет лишь к одному – к большой войне. Она позволит русским в дальнейшем отсечь часть иранских территорий, создав на северных землях подобие отдельных государств.

Все это уже было, ничего не придумано: были захватнические войны Петра I, были пораженческие для персов договора, предложенные Грибоедовым, были и псевдореспублики на территории Северного Ирана, созданные Сталиным посредством курдского и азербайджанского меньшинств.

Все это может повториться, если Иран и западные державы не поймут роль России в этой ближневосточной игре.

Впрочем, персы начали осознавать суть той самой игры. Более того, они уже дали ответ русским – организовали нападение на их сирийские базы Хмеймим и Тартус в канун нового года и Рождества, повредив значительную часть боевых самолетов.

Как пишут некоторые сирийские издания, то, что минометный обстрел проходил близ территории российской базы говорит лишь об одном: его организовали силы, что близки к Тегерану и к Асаду. И все это, как указывают сирийские издания, - "удар по престижу русских".

Нынешняя проблема России в том, что она ведет свои игры по сталинским шаблонам – как в Северной Корее, так и в Иране. Именно поэтому ключевые мировые и региональные игроки могут быстро сопоставить факты и сориентироваться на месте.

Иными словами, в этой ситуации необходимо решить лишь один вопрос: сыграть на опережение и своевременно наказать агрессора. При этом никто не отрицает, что Иран должно умиротворить; но это следует делать уж точно не руками оккупанта, который до сих пор не ответил за другие, учиненные им преступления.

Олександр Демченко, uainfo.org