Ученые окончательно определили возраст нашей Вселенной 24 9.01.2018, 18:45

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Измерить возраст Вселенной смогли ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США).

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) смогли измерить возраст Вселенной при помощи одиночного гравитационно-волнового события, зафиксированного в результате слияния двух нейтронных звезд, пишет rusjev.net.

Анализ гравитационных волн, возникших в результате этого события, позволяет сделать вывод о присущей им силе. Наблюдаемая сила оказалась меньше, что объясняется удаленностью источника на расстоянии приблизительно 140 миллионов световых лет. Галактика NGC4993, в которой произошло слияние двух нейтронных звезд, движется прочь от нас из-за расширения Вселенной, которую можно измерить по ее спектральным линиям. Зная то, насколько она удалена и как быстро движется, ученые смогли рассчитать время начала расширения — то есть, возраст Вселенной. Она возникла между 11,9 и 15,7 млрд лет назад.

Эти данные соответствуют расчетам, сделанным в результате многих лет наблюдения и основанных на разных статистических методах. Тот факт, что стало возможно по отдельному гравитационно-волновому событию определить возраст Вселенной, поразителен, хотя его нельзя повторить при каждом измерении гравитационной волны. В данном случае помогло то, что источник оказался и не слишком удаленным, и не слишком слабым.

Есть еще один любопытный момент: несмотря на точность двух статистических измерений, они расходятся друг с другом приблизительно на 10%. Это может быть просто ошибкой наблюдения, но некоторые астрономы подозревают, что здесь может таиться реальное различие, отражающее отсутствие в нашей картине некого элемента, описывающего процесс расширения Вселенной. И гравитационно-волновой метод может помочь решить эту загадку.