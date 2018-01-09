Сразу четыре белорусских стартапа попали в американский Starta Accelerator 5 9.01.2018, 18:56

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Всего было отобрано 20 стартапов.

На прошлой неделе мы писали, что белорусский стартап Stringershub вошел в очередной набор нью-йоркского акселератора по развитию молодых проектов. Теперь же оказалось, что стартапов родом из Беларуси там аж четыре — и это из всего 20 отобранных компаний, сообщает «Онлайнер».

Кроме StringersHub, путевку в Starta Accelerator получили Tubus, Botscape и Peerclick. Botscape представляет собой сервис для цифровых магазинов, который использует ИИ для персонализации. Tubus предлагает набор инструментов для управления медиаконтентом, а Peerclick — платформа SaaS-аналитики для отслеживания прибыльности и роста компании.

А платформа StringersHub, в свою очередь, предназначена для очевидцев резонансных событий и журналистов-фрилансеров, которые могут получить заказ от СМИ на создание какого-либо сюжета.

Также Starta Accelerator начал прием заявок на шестой набор стартапов.