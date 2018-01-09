Восемь из десяти французов верят в теорию заговора 3 9.01.2018, 19:00

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Cоциологи протестировали на французах самые популярные теории заговора.

Французские газеты обсуждают в понедельник, 8 января, результаты исследования, проведенного фондом Жана Жореса совместно с ассоциацией Conspiracy Watch и Французским институтом изучения общественного мнения Ifop, об отношении французов к конспирологическим теориям и фейковым новостям, передает rfi.fr.

В своем исследовании социологи протестировали на французах самые популярные теории заговора (то есть попытку объяснить исторические события или физические явления через заговор отдельных групп людей, имеющих сверхвлияние и действующих в собственных корыстных интересах).

Ученые сначала попросили ответить респондентов, о том, слышали ли они о предложенных им теориях, и если да, то выразить к ним свое отношение. Согласно проведенному опросу выяснилось, что 79% французов верят как минимум в одну из конспирологических теорий.

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Самой популярной оказалась теория о том, что министерство здравоохранения в заговоре с фармацевтическими компаниями, чтобы скрыть вредный эффект вакцинации, приводит подробности опроса газета Les Echos. В это верят 55% французов.

54% французов подозревают, что ЦРУ замешано в убийстве американского президента Джона Кеннеди.

Также популярными сюжетами у конспирологов являются различные теории о причинах и в принципе о существовании глобального потепления (35%), об участии правительства США в терактах 11 сентября (35%), а также о «теории замещения» через организованную мировой элитой массовую миграцию населения (48%).

32% опрошенных убеждены, что СПИД был разработан в специальных лабораториях и протестирован на африканском населении, прежде чем распространиться по миру.

А 31% респондентов не исключает, что Аль-Каида и ИГИЛ на самом деле управляются западными спецслужбами.

Еще 20% французов скорее согласны с «теорией химиотрасс», согласно которой, белые полосы, оставляемые в небе пролетающими самолетами, — ни что иное как разбрасываемые властями химические вещества, способные влиять на сознание людей.

Наконец, 16% опрошенных французов не верят в высадку американцев на Луну, зато — 18% верят в божественное происхождение Земли и человеческой цивилизации.

А 9% — не уверены, правду ли им рассказали в школе о том, что Земля круглая, а не плоская.

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Как отмечают авторы исследования, конспирологическим теориям подвержена скорее молодежь, чем старшее поколение. 21% французов, в возрасте до 35 лет, верит по меньшей мере в семь теорий заговора. Тогда как среди населения старше 35 таких оказалось 11%. «Молодежь оказалась полностью незащищена перед угрозами манипуляций», — говорит основатель ассоциации Conspiracy Watch Руди Рейхштадт.

Главной причиной роста популярности теорий заговора исследователи считают падение доверия в обществе к традиционным СМИ.

36% французов уверены, что СМИ сильно зависят от власти и большого капитала, которые не позволяют журналистам рассказывать всю правду о происходящих событиях.

30% считают погоня за сенсациями вынуждает СМИ деформировать и перевирать информацию.

Наконец, 9% убеждены, что пропаганда и манипуляция общественным мнением является первоочередной задачей СМИ.

И только 25% французов в целом верят в корректное освещение журналистами мировых событий и в способность прессы исправить допускаемые иногда ошибки.

Поэтому именно молодежь, более зависимая от интернета, где в отличие от телевизора, газет и радио, нет редакторов и фактчекинга, а конспирологические сайты и фейковые новости не фильтруются и визуально не отличаются от проверенной информации, более подвержена теории заговора.

Авторы исследования также попытались проанализировать политические пристрастия сторонников теории заговора. Так выяснилось, что на последних выборах большинство «конспирологов» голосовало за кандидатов-популистов: крайне левого Жан-Люка Меланшона и националистку Марин Ле Пен. Чуть меньше «заговорщиков» у правого Франсуа Фийона. Самыми устойчивыми к подобным теориям оказались избиратели социалиста Бенуа Амона и Эмманюэля Макрона.

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Несмотря на то что опубликованное исследование носит несколько сенсационный характер, и сами его авторы признают, что приводимые цифры стоит считать приблизительными, тем не менее масштаб и прослеживаемая тенденция пугают, комментирует исследование политический обозреватель Le Monde Жан-Батист де Монвалон. И главная причина — это не невежество сограждан, а их разочарование нынешней политической и интеллектуальной элитой, и как следствие подсознательный протест против любого ее высказывания.

Этот феномен не новый, объясняет в свою очередь газета Liberation. Известно, что чем более шокирующее событие происходит, тем сильнее люди склонны искать самые невероятные теории, чтобы его объяснить. Но поразительными стали скорость и масштаб распространения таких теорий. Тут проявляется обратная сторона интернета, с одной стороны открывшего нам доступ к безграничному общению и свободной информации, с другой — сделавшего распространение любой информации неконтролируемым.