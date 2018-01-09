Жарко: Достаточно уже реформирования образования 12 9.01.2018, 19:05

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Чиновники рассказали, чего ждать от школы в 2018-м году.

- Новшеств, наверное, достаточно, - заявил вице-премьер Василий Жарко на БТ. - Достаточно уже реформирования образования, - продолжил Жарко. - Надо просто отладить то, что у нас уже создано. А именно: создать новые программы, новые учебники, которые были бы доступны для понимания и для усвоения. Потому что предыдущие учебники, часть из них, были перегружены материалом.

Министр образования Игорь Карпенко, кстати, как раз перед Новым годом снова подтвердил, что до 1 сентября 2019 года обновят всю линейку из около 250 учебников для общего среднего образования, передает kp.by.

Высказался Жарко и о повышенном уровне получения образования:

- Школьная программа должна быть освоена. Кто хочет дополнительно, может на факультативе или дома позаниматься с родителями, или самостоятельно, или в кружки ходить. Но не перегружать.

О том же говорил и диктатор, выступая перед юными гостями Главной елки страны во Дворце Республики накануне Нового года:

- Школьная программа очень насыщена, очень сложна.

Но теперь главная задача для государства в том, чтобы она стала доступной, оптимальной. «Чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего», - так резюмировал подходы к сфере среднего образования Лукашенко.

Напомним, в сфере среднего образования нерешенным с прошлого августа вопросом остается будущее гимназий. Когда чиновники поднимали эту тему, речь как раз и шла о перегрузках и стрессе при сдаче экзаменов после 4-го класса. Закрывать гимназии не будут - такова давно озвученная позиция Минобразования. Но точно изменят порядок приема туда детей и сроки обучения. Однако пока решение на этот счет не принято.

- Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем, - также сказал правитель на главной елке страны.

Напомним, теперь развитие образования идет согласно подходам, которые выработали на Республиканском педсовете с участием Лукашенко. В соответствии с этим корректируется и проект новой редакции Кодекса об образовании.

- Я думаю, что в ближайшее время проект будет внесен в правительство, а правительством - непосредственно в «палату представителей» для его рассмотрения, - передает слова министра-коммуниста Игоря Карпенко БелТА.