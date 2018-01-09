История восхождения Олега Дулуба 5 Александр Ивулин, «Трибуна»

9.01.2018, 19:16

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Олег Дулуб

Белорусский тренер шпаклевал стены на заре карьеры, потом не мог стать главным, в итоге – принял БАТЭ.

В 2001-м Олег Дулуб завершил карьеру футболиста в Финляндии. Нападающий, который в 1994-м уехал на легионерские хлеба (за семь лет кроме Финляндии он поиграл в России, Чехии, Латвии и Китае), решил вернуться на родину, хотя у него имелась возможность остаться в стране Суоми, где можно было жить спокойно и размеренно. Дулуба тянуло назад, в Беларусь. Еще больше его тянуло к тренерству.

Переехав в Дзержинск, он возглавил любительскую «Ливадию», которая выиграла чемпионат Минской области и вышла во вторую лигу. Работа с командой приносила начинающему тренеру удовольствие, но не деньги. Чтобы как-то прокормить семью, Дулубу порой приходилось подрабатывать шпаклевщиком, а по ночам разгружать фуры. Но сложности не отбили желания заниматься любимым делом. Уже тогда серьезная часть его доходов уходила на покупку зарубежной литературы о футболе. Большинство книжек издавалось только на английском, который Дулуб начал учить, играя в Китае. Приближенные к наставнику люди отмечают, что он мог потратить на покупку футбольных учебников 100 долларов, зарабатывая 80 у.е. в месяц.

Фото: Анита Занкович

Такая увлеченность подкупила давнего друга Дулба Олега Кубарева, который в 2003-м работал в «Дариде».

– Мы сдружились с Олегом, когда играли в Молодечно в 1993 году. Потом вместе выступали за различные команды в России и Латвии. У нас сложились очень хорошие отношения. В 2003 году я работал в «Дариде» и предложил ему возглавить дубль, – рассказывает Кубарев.

Фото: Анита Занкович

Работа с дублем «Дариды» – первый опыт специалиста в профессиональном клубе. Ему было интересно возиться с молодыми игроками. Настолько интересно, что Дулуб отказался войти в тренерский штаб Сергея Яромко в «Минске», куда вскоре отправился Кубарев. При этом условия для работы в клубе Владимира Делендика оставляли желать лучшего.

– Честно говоря, Делендик особо не обращал внимания на дубль. В «Дариде» эта команда была не интересна руководству и значилась только для того, чтобы выполнить требования лицензирования. В те времена основа клуба тренировалась где-то на задворках, а дубль работал в еще худших условиях. В молодежную команду собирали людей с миру по нитке, с ними и работал Дулуб, – говорит экс-наставник «Дариды» Людас Румбутис. – Это было чистейшей воды любительство, но для молодого тренера отличная площадка для творчества. Дулуб мог экспериментировать и применять какие-то задумки. Это намного интереснее, чем работать с детскими группами лицензирования, хотя в ту пору их в Беларуси и не было.

После ухода Кубарева Дулуб ненадолго задержался в «Дариде». Он предсказуемо отправился в «Минск», который тогда назывался «Сменой», и пару лет отработал с тамошней молодежью. Игроки, которые вышли из той команды, говорят, что только под руководством Дулуба поняли, что такое настоящий футбол. Для них стало удивлением, что на теоретических занятиях можно не только слушать мотивационные речи, но и заниматься тактическим разбором соперников.

***

В 2006-м Кубарев возглавил «Торпедо-БелАЗ» и умудрился собрать в Жодино сильнейший тренерский штаб. В него вошли Владимир Журавель и Олег Дулуб. В Жодино Дулуб отвечал за научно-методическую работу и взаимодействие команды в линии атаки.

– Обстановка в Жодино напоминала мне лабораторию, которая в свое время была у Анатолия Юревича в «Торпедо-МАЗ». Тогда под его началом работали Кононов и Кучук, которые после выросли в сильных тренеров. В Жодино тоже был творческий коллектив единомышленников, где каждый занимался постоянным самообразованием, – вспоминает Сергей Боровский, который в те времена консультировал штаб Кубарева. – Дулуб был молод, но постоянно что-то искал и подмечал. Он собирал информацию и постепенно готовился к большому вызову.

Кубарев, Журавель и Дулуб отлично ладили. Порой они вытворяли интересные штуки, чтобы мотивировать футболистов. Дулуб, который на сборах частенько следил за выполнением игроками физических нагрузок, считался жестким дядькой. Во время предсезонки штаб Кубарева хотел отойти от классической беговой подготовки и закладывать физическую базу через работу с мячом. На одной из тренировок в середине сложного сбора Кубарев объявил, что команда на протяжении всего занятия будет бегать под руководством Дулуба. Известие сильно огорчило футболистов, и они, опустив головы, пошли на поле. Но перед самым началом тренировки помощник главного тренера сказал: «Можем заменить беговую часть на игровую, но только вам нужно будет хорошенько подвигаться в квадратах». Футболисты согласились и здорово отпахали занятие. Тренерский замысел сработал.

Фото: Анита Занкович

Под руководством штаба Кубарева жодинцы стали крепки середняком «вышки». В сезоне-2007 «автозаводцы» сумели занять четвертое место. Их команда всегда отличалась отменной физической готовностью, в чем большая заслуга Дулуба Об этом эмоционально рассказывал экс-нападающий жодинцев Андрей Шеряков:

– Меня Анатольич очень сильно прихватывал. Когда восстанавливался после операции на колене, Дулуб гонял просто дико. Я чуть сознание не терял на его тренировках. Интенсивность упражнений была огромная. Не успевал между заданиями передохнуть, а он гнал вперед. На одной из тренировок взмолился:

– Анатолич, может, хватит? Я готов играть. Пустите к ребятам.

– Нет. Так восстанавливаются после травмы в сборной Франции.

– Если вы Тьерри Анри дадите хоть одну такую тренировку, он закончит с футболом.

Дулуб очень хотел объединить системы физической подготовки Бескова и Лобановского. Специалист много времени уделял изучению их наработок. Эрудированность Дулуба иллюстрирует история, которая произошла в 2009 году. Тогда в Минске проходил тренерский симпозиум, на котором выступали Гус Хиддинк и тренер по физподготовке из его штаба Раймонд Верхейен. После лекции Дулуб подошел к Верхейену и договорился о встрече. Белорусу хотелось как можно больше узнать о модели физической подготовки игроков, которую применяют голландцы. Тренеры встретились. Выслушав Раймонда, Дулуб начал рассказывать ему о промежуточных режимах киевского «Динамо» времен Лобановского, чем сильно удивил ассистента Хиддинка. Верхейен долго слушал его, а потом выдал: «Да, я что-то подобное слышал, но детально не знаю, что это такое».

***

После ухода из Жодино Дулуб отправился в «Минск», где вместе с Таракановым сумел привить команде атакующий стиль игры, который позволил взять «бронзу». Пока это лучший результат в чемпионате в истории «горожан». После удачного сезона специалисту захотелось перемен. Тем более заинтересованность в его услугах обозначил босс минского «Динамо» Юрий Чиж. Бизнесмен был готов доверить команду Дулубу. По такому поводу тренер уволился из «Минска», но все пошло не по плану. Около месяца наставник ждал назначения, но его так и не случилось.

– За эти недели со мной никто не связывался. Остается только ждать. Хотя мне и самому надоела эта неопределенность. Нужно ведь решать, что делать дальше, – говорил специалист.

В итоге Чиж выбрал россиянина Олега Василенко. Поговаривают, на решение председателя правления «Динамо» серьезно повлиял тогдашний спортивный директор клуба Валерий Стрельцов. После неудавшейся попытки впервые стать главным Дулуб отправился в «Витебск», чтобы поработать под началом Сергея Боровского.

Возможно, это самая большая ошибка в тренерской карьере Дулуба. Боровский не смог найти общего языка с тогдашним директором «северян» Виталием Столбицким, имевшего неоднозначную репутацию в белорусском футболе. Экс-боксер руководил клубом очень своеобразно: после проигранных матчей заставлял тренеров писать объяснительные, а еще как-то пытался вопреки условиям контракта вдвое урезать им зарплату.

Неудивительно, что вскоре после неудачного старта в чемпионате Боровский покинул «Витебск». Дулуб ушел следом, а после дал откровенное интервью, где в пух и прах разнес боссов «северян». Специалист не стал сглаживать углы и изложил свою версию происходившего в клубе.

Фото: Анита Занкович

Руководителей «Витебска» настолько сильно задели высказывания Дулуба, что они обратились в АБФФ с просьбой оштрафовать тренера и объявить его персоной нон-грата в белорусском футболе. Но этого не произошло. В федерации отклонили претензии Столбицкого.

***

После шума, который наделала та история, тренеру было нелегко найти работу. Он частенько говорил, что излишняя по меркам белорусского футбола откровенность отбросила его карьеру на несколько лет назад.

– У меня на тот момент было четыре предложения от клубов высшей лиги Беларуси на должность главного тренера. Но потенциальные работодатели поняли, что с таким «правдорубом», какого из меня сделали в этой статье, лучше не связываться. Так что с 2012-го по 2015-й год работал только помощником главного. И все из-за одного интервью, – говорил Дулуб.

Тренер категории Pro работал на вторых ролях в «Гомеле», «Немане» и минском «Динамо», но надолго нигде не задерживался. Многих болельщиков удивляло, что такой сильный специалист никак не может найти себя.

– Тут ситуация, как с женой. Сошлись характерами – будете жить долго и счастливо. Не сошлись – извините, придется расходиться. На последнем тренерском семинаре УЕФА у Луческу спросили: «Как вам удавалось так долго работать на одном месте?» Он ответил: «Просто я нашел общий язык с президентом «Шахтера». Если бы не сделал этого – так долго не продержался бы в Донецке». Главное, чтобы руководитель понимал тренера, а тренер понимал руководителя. Если это есть, все будет в порядке. Если нет, то увы. Видно, Дулуб еще не нашел своего босса, – говорит Боровский. – К сожалению, в нашей стране все руководители хотят покладистых тренеров. Людям со своей точкой зрения и со своим видением ситуации приходится тяжело, поэтому хорошие специалисты и уезжают из Беларуси. Почему того же Дулуба считали плохим тренером? Потому что он не соглашается с чужим мнением. Никто же не знает, что везде происходило на самом деле, но почему-то все думают, что во всем виноват тренер.

Есть специалисты, которые считают, что всему виной будто бы непростой характер Дулуба. Некоторым тренерам не нравится его открытость с журналистами. Наверное, в стране нет ни одного корреспондента, которому Дулуб отказал бы в общении. Он не стесняется рассказывать о тренерских методиках или публично разбирать работу коллег. Из-за этого частенько в тренерских кулуарах ходят разговоры в стиле: «Почему этот выскочка так себя ведет? Кто он такой, чтобы на всю страну оценивать мою работу? Зачем рисуется перед всеми?» А фразы в стиле «Джеррард ничем не сильнее белорусских опорников» заставляли недоброжелателей Дулуба искренне смеяться.

Фото: Анита Занкович

Также некоторые белорусские тренеры (их меньшинство) считают, что Дулуб слишком самолюбив, мол, иногда он ставит себя чуть выше других. Например, один из футболистов «Витебска» вспоминал, что во время неудачной серии Дулуб в раздевалке начал выговаривать подопечным: «Если вы не играете за свою фамилию и за фамилию Боровского, то играйте хотя бы за мою!» Многие не очень поняли такое поведение ассистента главного тренера.

– Он себе на уме был всегда. У Масканта работал, потом у Журавеля. Любил покрасоваться, себя показать. В тренировочном процессе в определенных ситуациях выпячивал себя – будто он больше, чем главный тренер. А когда шла неудачная полоса, наоборот, дистанцировался. Мол, это у них не получается, а я ни при чем, – говорил босс «Динамо» Юрий Чиж.

– А что, у Моуринью простой характер? У всех сильных людей непростые характеры. Почему у нас многие постоянно настраиваются на негатив? – оппонирует критикам Дулуба Боровский.

***

Лишь в 2015-м Дулуб впервые получил возможность работать самостоятельно. Специалист возглавил «Крумкачы», которые плелись в хвосте первой лиги, и вывел вчерашних любителей в элиту. Все помнят, что было дальше: «вороны» пошумели в «вышке», обыграв «Шахтер» и минское «Динамо». Затем Дулуб отправился в Украину, где спас от вылета «Карпаты», а затем поднял со дна таблицы «Черноморец».

Результаты Дулуба заставили обратить на него внимание босса БАТЭ. После того, как Владимир Журавель отказался возглавить борисовчан (одна из вероятных причин – из-за своего «динамовского» прошлого), Анатолий Капский предложил работу товарищу Журавеля. Ради БАТЭ Дулуб покинул Одессу, в которой чувствовал себя комфортно. Более того, ему пришлось вернуть все заработанные в «Черноморце» деньги.

Реакция на назначение тренера, который практически всю жизнь находился на вторых ролях, а за период самостоятельной работы завоевал только бронзовые медали отечественного Д2, была неоднозначной. Часть поклонников БАТЭ сомневается, что специалист с таким послужным списком способен добиться успеха в Борисове.

– Посмотрите, куда сейчас пригласили главного тренера «Кельна», который под его руководством шел на последнем месте. В дортмундскую «Боруссию»! Его же не позвали во вторую или третью лигу чемпионата Германии. Так что нам нужно только пожелать удачи Дулубу, – вступается за коллегу Боровский.

Александр Ивулин, «Трибуна»