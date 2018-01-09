В Ошмянах неизвестный облил оператора АЗС дизелем и убежал 1 9.01.2018, 19:24

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Случай произошел перед самым Новым годом.

Местная 47-летняя жительница около 20:30 шла по улице Восточной. Рядом с домом №2 к ней подбежал неизвестный мужчина и из емкости небольшого объема облил женщину дизельным топливом. После этого злоумышленник просто скрылся.

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, опешившая от случившегося женщина сразу обратилась в милицию. В данный момент гражданин, который совершил данный поступок, разыскивается. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

– Интересен и тот факт, что работа потерпевшей также связана с топливом, она трудится оператором на автозаправочной станции. К счастью, сама гражданка в ходе инцидента не пострадала, испорченной оказалась только куртка, - сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.