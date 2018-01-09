В Чехии опасаются вмешательства РФ в президентские выборы 2 9.01.2018, 19:32

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Фото: EPA

Выборы в Чехии состоятся на этой неделе.

В Чехии звучат опасения, что президентские выборы, которые состоятся на этой неделе, могут стать очередной мишенью России в ее кампании по дезинформации, пишет Financial Times (перевод - glavnoe.ua).

Нынешний президент Милош Земан, которого называют одним из основных сторонников России в Евросоюзе, надеется вновь победить и остаться на второй срок. Сейчас, когда Россию винят в энергичном вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, чешские политики и чиновники опасаются, что Кремль может попытаться сделать нечто подобное, пишет издание.

Страна, находящаяся в центральной части Европы, во времена СССР была частью Чехословакии и была участницей Варшавского договора. Россия, как принято считать, давно пытается навязать ей свое влияние. Но после начала конфликта в Украине действия Москвы в стране усилились, сообщила в прошлом году служба безопасности и информации Чехии.

"После выборов в США полемика [о вмешательстве] вышла на новый уровень. Раньше люди полагали, что мы помешались на русских, - говорит Иван Габал, до октября работавший в комитете чешского парламента по обороне и безопасности. - Но у нас был опыт [вмешательства России] в то время, когда мы обсуждали размещение противоракетной системы в 2007 году", - добавляет он, подразумевая программу установки радара в Чехии, которая тогда очень разозлила Москву, пишет FT.

Есть те, кто скептически относятся к возможностям Кремля повлиять на президентские выборы, первый тур которых пройдет в пятницу. "Понятно, что у них есть предпочтение среди кандидатов… Но если посмотреть на последствия российской дезинформации, то иногда она может быть полезной, подстегивая людей пойти и принять участие в выборах. Но кандидатура Земана может вызвать такую реакцию и без посторонней помощи", - приводит издание слова старшего научного сотрудника института международных отношений в Праге Марка Галеотти.

Земан призвал провести референдум о членстве Чехии в ЕС и НАТО, подчеркнув при этом, что поддерживает членство в обоих объединениях. И, если Земан хорошо известен людям, то многие оппоненты, среди которых бывший президент Академии наук страны Иржи Драгош, для избирателей - "темные лошадки". Якуб Янда из пражского аналитического центра "Европейские ценности" полагает, что они могут попасть на прицел Москвы. "Мы ожидаем много дезинформации и, возможно, компьютерные взломы оппонентов президента Земана", - цитирует его FT.

"Думаю, основной пик подобных действий придется на период до начала второго тура [когда в президентской гонке останутся лишь два кандидата]", - добавляет он.

Для систематизации борьбы с этим явлением в Чехии появился центр противодействия терроризму и гибридным угрозам. Это подразделение министерства внутренних дел, которое специализируется на противостоянии всевозможным угрозам - от терроризма до пропаганды. Аналогичные команды вскоре будут собраны и в других министерствах.

Центр предоставляет департаментам правительства аналитическую информацию о внутренних угрозах безопасности и пытается бороться с фейковыми новостями. Земан в прошлом году раскритиковал подразделение, заявив, что чехам не нужна "идеологическая полиция", пишет газета.

Но есть те, кто считает, что центр ограничен в своих возможностях. Однако, по мнению Якуба Янды, значительная часть его деятельности не становится достоянием общественности. Также один из сотрудников чешской службы безопасности отметил, что центр не работает в полную силу, поскольку на него оказывают давление. Это касается действий, которые могут быть расценены как антироссийские или антиземановские. Многие политики боятся настроить против себя президента, отмечает газета.

Несмотря на это, считает Якуб Янда, Чехии необходимо выработать более целостный подход в том, что касается эффективной борьбы с кампаниями по дезинформации, например, прививая знания о работе СМИ со школьной скамьи. Также, по мнению Янда, необходимо принять закон, по которому выборы попадут в категорию стратегически важных событий, а попытки манипуляции ими станут преступлением. Эти изменения необходимы, считает он, в век, когда благодаря интернету и СМИ у стран появилась не требующая больших вложений возможность оказывать влияние в мире, пишет газета.