Партия Меркель и СДПГ согласовали миграционный закон 9.01.2018, 19:53

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Это первый успех участников консультаций о создании «большой коалиции».

Участники предварительных консультации о возможности формирования "большой коалиции" в ФРГ - блок христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли согласия относительно положений закона о трудовой иммиграции в страну, сообщили во вторник, 9 января, средства массовой информации, входящие в группу Redaktionsnetzwerks Deutschland, со ссылкой на соответствующий документ комиссии по экономике, транспорту и цифровым технологиям.

Эта договоренность - первый и пока единственный видимый признак прогресса в переговорах о "большой коалиции". Рабочую группу по закону об иммиграции возглавляют Томас Штробль из ХДС, глава парламентской земельной группы ХСС Александер Добриндт и заместитель председателя СДПГ Торстен Шэфер-Гюмбель. Они предлагают проект из трех частей - нормы по Германии, ЕС и миру, передает DW.

Внутригерманская часть предполагает увеличение занятости женщин, новые возможности для повышения квалификации тех, кто работает на условиях частичной занятости, а также улучшение условий труда, в том числе для работников старшего возраста. Ожидается, что предложения по повышению квалификации и дальнейшему образованию помогут безработным.

Новый проект также предусматривает, что "в интересах работников и их работодателей социальные выплаты будут установлены на уровне менее 40 процентов".

Расхождение между партиями по этому проекту заключается в том, что ХДС/ХСС предлагает назвать его законом об иммиграции высококвалифицированных специалистов, а СДПГ - законом об иммиграции.