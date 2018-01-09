Как белорусы стали европейскими лидерами в японских шахматах 3 9.01.2018, 20:05

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Фото: shogi.by

В Беларуси игра сёги не просто прижилась: наши сёгисты стали лучшими на континенте.

У сёги с обычными шахматами общего – лишь доска. Кардинально иные правила, разнообразие японских иероглифов, нанесенных на фигуры-дощечки. Тем удивительнее, что в Беларуси эта игра не просто прижилась: наши сёгисты стали лучшими на континенте, пишет kp.by.

Чемпион Беларуси по японским шахматам сёги 2017 года Винсент Танян (справа) и серебряный призер Сергей Корчицкий. Фото: shogi.by.

В японские шахматы играют в Германии и России, Польше и Украине, Великобритании и многих других странах. Но в финале недавнего чемпионата Европы встретились два представителя белорусской школы сёги: Винсент Танян обыграл Сергея Корчицкого. А на параллельно проходившем чемпионате мира лучшим игроком до 18 лет стал Антон Старикевич, ученик минского лицея №1.

Победитель Кубка посла Японии в России по сёги Максим Шапоров и призер этого турнира Антон Старикевич - представители Беларуси. Фото: shogi.by.

Стоит отметить, что сёги – не просто игра, а знаковая часть японской культуры. В Стране Восходящего Солнца существует профессиональная лига. В обществе же эта традиция укоренена до такой степени, что порой при приёме на работу соискателю места предлагают сыграть в сёги – это считается важным тестом, позволяющим определить интеллектуальные способности претендента.

У сёги с обычными шахматами общего – лишь доска... Фото: shogi.by.

Как вышло, что белорусы стали европейскими лидерами в японских шахматах?

С одной стороны, дело случая. В начале века в секцию обычных шахмат принесли журнал, в котором была статья о сёги. Часть игроков заинтересовалась и решила попробовать «новенькое». С другой, нашлись люди, которые начали системно продвигать сёги в Беларуси.

Один из самых молодых и перспективных сёгистов Беларуси - Иван Марцев. Фото: shogi.by.

Сергей Лысенко создал секцию при Минском Дворце молодежи. Через нее прошли сотни игроков, многие из них завоевали призы на международных турнирах.

Сергей Лысенко - основатель сообщества сёги в Беларуси. Фото: shogi.by.

Тема оказалась настолько востребованной, что в ноябре в Минске открылся клуб сёги. Занятия и турниры проходят несколько раз в неделю.

Главный судья минских турниров по сёги Андрей Лысенко. Фото: shogi.by.

В отличие от классических шахмат в сёги не бывает ничьих. Вероятно, именно это самурайское стремление только к победе и привлекает к игре людей во многих странах мира. Круто, что белорусы в «битве наций» на этом поле – среди лидеров.