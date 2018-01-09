В Москве состоится марш памяти Бориса Немцова 2 9.01.2018, 20:19

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Шествие запланировано на 25 февраля - оно будет приурочено к третьей годовщине гибели политика.

Движение "Солидарность" собирается провести марш памяти Бориса Немцова в Москве, объявил во вторник, 9 января, российский оппозиционный политик Илья Яшин. Шествие запланировано на 25 февраля - оно будет приурочено к третьей годовщине гибели Немцова, передает DW.

"Главное требование марша - привлечение к ответственности заказчиков убийства", - написал Яшин. Ожидается, что акция пройдет от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова. По словам Яшина, заявка на проведение шествия будет подана в мэрию в установленные законом сроки.

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов был убит выстрелами в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Предполагаемый организатор этого преступления, боец батальона "Север" МВД Чечни Руслан Мухудинов, был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.

Летом 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил обвиняемых в убийстве Немцова к длительным срокам лишения свободы.

Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы родственников убитого политика Бориса Немцова, заявлял, что главных заказчиков "нужно искать среди чеченского руководства". В частности, он одним из организаторов убийства он называет бывшего командира батальона "Север" Руслана Геремеева.