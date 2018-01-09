Отменят ли плату за ЦТ в Беларуси? 1 9.01.2018, 20:32

3,137

На вступительных кампаниях каждый год государство зарабатывает миллионы долларов.

«Вступительная кампания в 2019 году должна пройти по новой методике», — заявил на днях директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Сейчас созданы специальные рабочие группы, которые рассматривают тесты на соответствие школьной программе, школьным учебникам, создается новая методика обработки тестовых заданий. «Мы собираемся найти золотую середину, чтобы для наших граждан этот подход был понятен. Но чтобы одновременно выполнялись две функции— ранжирования и оценки знаний» — отметил глава РИКЗ. Рассматривают ли эксперты вопрос о том, чтобы упразднить плату за возможность сдавать экзамены для поступления в вузы? В беседе с журналистом Юрий Миксюк говорил только о том, что репетиционные тестирование стоит сегодня 7 рублей, и это не много, пишет «Народная Воля».

Но в Беларуси абитуриенты платят не только за возможность проверить свои знания перед ЦТ и пройти пробные тесты, что собственно справедливо: хочешь себя проверить – заплати за такую возможность, потому что тесты с воздуха не берутся, их разрабатывают специалисты. Но почему ЦТ – обязательные экзамены для поступления в вузы, у нас тоже платные? В отличие, например, от России, где ЕГЭ выпускники пишут бесплатно. Стоимость сдачи одного вступительного централизованного теста в прошлую кампанию 2016/2017 года стоила для белорусских абитуриентов 2,3 рубля.

Как данная практика соотносится с гарантированным Конституцией правом на получение бесплатного высшего образования? Почему современные выпускники не могут бесплатно поступить в вуз и должны платить не только за репетиционные, но и за обязательные тесты?

Около 400 тысяч долларов за ЦТ

К слову, несложно подсчитать, сколько всего денег отдают в казну государства абитуриенты за один учебный год. Помимо четырех тестов ЦТ, как известно, в Беларуси проходит репетиционное тестирование. Обычно РИКЗ не публикует статистики, сколько человеко/тестов было написано за время проведения репетиционных тестов. Эксперты говорят, что цифры эти колоссальные.

— Репетиционное тестирование проходит в три этапа — осенью, зимой и весной. – рассказывает известный минский репетитор, руководитель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт. – И число участников идет по нарастающей. Если первый этап пишут немного абитуриентов, то последний, как правило, почти все. Я, например, своих учеников прошу записаться заранее на третий этап РТ, потому что потом можно не найти удобное время и день: все уже занято. Кроме того, на каждом репетиционном тестировании абитуриент имеет возможность писать по 2 теста по одному предмету, т.е.писать 2 варианта заданий. Т.е. при желании, один абитуриент может за все три этапа РТ написать, как минимум, 24 теста.

Евгений Ливянт считает, что писать РТ надо обязательно. И говорит, что это советуют делать выпускникам и школьные педагоги, и репетиторы.

— Те преподаватели, которые профессионально относятся к своей работе просят и даже требуют от учеников ходить на все три этапа репетиционного тестирования. – говорит Евгений Ливянт. – К этому тестированию надо относиться как к генеральной репетиции спектакля в театре или как к учениям в армии. На РТ абитуриент учится планировать свое время, правильно распределить его на решение простых и сложных задач, тренируется без ошибок и за короткое время заполнить бланк и т.д. Чем больше таких репетиций будет, тем лучше будет результат ЦТ

В прошлом году в Беларуси на ЦТ было зарегистрировано 92 274 абитуриента. Все они, как минимум, написали три обязательных теста. А значит, заплатили в сумме около 332,5 тысяч долларов по тогдашнему официальному курсу. Четвертый тест можно было писать по желанию. Этим правом, сообщалось, воспользовалось 40 процентов абитуриентов, т.е. около 40 тысяч человек. Т.е. это еще дополнительно 45 тысяч долларов. В итоге за прошлогоднюю вступительную кампанию на ЦТ государство заработало приблизительно 377 тысяч долларов.

Что касается трех этапов репетиционного тестирования, то тут с подсчетами сложнее. Но если, как говорят, специалисты на последний этап приходят все те, кто потом пишет ЦТ, то получается — около 400 тысяч человек/тестов на последнем этапе РТ в 2016-217 году было зарегистрировано. Умножаем эту сумму за 7 рублей (стоимость одного репетиционного теста), делим по тогдашнему курсу доллара и получаем – 1,4 миллиона долларов.

В итоге, за всю вступительную кампанию в год государство может зарабатывать несколько миллионов долларов.

«Небольшая плата за тесты должна сохраниться»

— Оплата определена не нами. Есть специальное постановление cовета министров, – говорят в Республиканском институте контроля знаний. – РИКЗ получает деньги только за репетиционные тесты. Эти внебюджетные средства используются для подготовки тестовых заданий и других мероприятий, не предусматривающих использование бюджета. Что касается платы за ЦТ, то правительством четко определено, как расходуются эти средства.

Согласно специальному постановлению Совмина, 80 процентов от вырученной на ЦТ суммы перечисляются вузам и учреждениям образования, в которых абитуриенты проходят ЦТ. Эти деньги идут на оплату труда тех, кто привлекается для организации и проведения ЦТ, также из этих средств покрываются канцелярские, хозяйственные, транспортные и иные расходы.

20 процентов средств, полученных от ЦТ, остаются в распоряжении РИКЗ. Они идут за зарплату сотрудникам, расходуются для разработки и обслуживания программного обеспечения, связанного с автоматизированной информационной системой ”Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования“ и иные текущие расходы, связанные с проведением ЦТ.

— Наверное, разумно требовать в стране с гарантированным бесплатным образованием бесплатных вступительных экзаменов, – высказывает свое мнение репетитор Евгений Ливянт. – Но тут есть свои подводные камни. Чтобы организовать тестирование на том высочайшем уровне, на котором оно проходит сейчас, РИКЗ проводит колоссальную работу. Государство, насколько мне известно, выделяет институту немного средств. РИКЗ вынужден зарабатывать сам. Он и зарабатывает! И если мы хотим сохранить эту честную и справедливую систему поступления в вузы как ЦТ, то, на мой взгляд, небольшая плата за тесты должна оставаться. Я не думаю, что государство в сегодняшней экономической ситуации может выделять достаточно средств на подготовку и проведение вступительных кампаний.

Сегодня в системе образования, считает Евгений Ливянт, есть немало бессмысленных контор, которые занимаются имитацией проверок качества образования, мониторинга и т.д., их безболезненно можно сократить и направить высвободившиеся средства на РИКЗ. Но пойдет ли на это государство?

— Если недофинансировать вступительную кампанию, то мы можем потерять последний инструмент, который объективно оценивает уровень знаний наших учеников – ЦТ, — резюмирует известный репетитор.