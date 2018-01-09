Экс-наставник БАТЭ вошел в тренерский штаб ЦСКА 5 9.01.2018, 21:07

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АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВИЧ

ФОТО: GETTY IMAGES

Александр Ермакович будет помогать Виктору Гончаренко.

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко, сообщает официальный сайт московского клуба.

Напомним, Ермакович с 2009 года входил в тренерский штаб Гончаренко в БАТЭ. В 2013 возглавил команду.

В минувшем сезоне под руководством Ермаковича борисовчане выиграли чемпионат Беларуси и попали в групповой раунд Лиги Европы.

В общей сложности Ермакович провел 472 официальных матча в БАТЭ (279 в качестве игрока и 193 – главного тренера) – это рекорд клуба.