Экс-наставник БАТЭ вошел в тренерский штаб ЦСКА

Экс-наставник БАТЭ вошел в тренерский штаб ЦСКА5
- 9.01.2018, 21:07
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Александр Ермакович будет помогать Виктору Гончаренко.
Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко, сообщает официальный сайт московского клуба.
Напомним, Ермакович с 2009 года входил в тренерский штаб Гончаренко в БАТЭ. В 2013 возглавил команду.
В минувшем сезоне под руководством Ермаковича борисовчане выиграли чемпионат Беларуси и попали в групповой раунд Лиги Европы.
В общей сложности Ермакович провел 472 официальных матча в БАТЭ (279 в качестве игрока и 193 – главного тренера) – это рекорд клуба.