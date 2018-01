Rolling Stone назвал пять музыкальных трендов 2018 года 9.01.2018, 21:14

ФОТО: DIFUSIÓN

От нового всплеска популярности бойз-бендов до громких возвращений популярных артистов.

Влиятельный журнал Rolling Stone назвал пять музыкальных трендов 2018 года.

По мнению издания, жизнь индустрии музыки в наступившем году будут определять такие вещи:

Новая волна популярности бойз-бендов

Фото: grammy.com

После того, как в 2016 году распалась группа One Direction, в мире музыки начались поиски новой группы сердцеедов. Так появился американско-канадский бойз-бенд PrettyMuch, чьи танцы и музыка напоминают Boyz II Men. В 2018-м у них будут конкуренты: к примеру, американский поп-квинтет Why Don't We. Возможно, кому-нибудь из них удастся стать новыми Backstreet Boys.

Despacito запустил латино-поп-революцию

Песня Despacito исполнителей Luis Fonsi и Daddy Yankee, которая стала самой популярной в 2017 году, проведя 16 недель на первом месте чартов, преподала отрасли большой урок: «Испаноязычные записи могут сработать». В результате крупные лейблы вкладывают значительные средства в латиноамериканскую музыку. «Латиноамериканское население в США продолжает расти», - говорит Фонси, который ожидает, что жанр будет конкурировать с хип-хопом, роком и кантри.

YouTube выходит на арену музыкальных стримов

Компания с ежедневной трансляцией в 1 миллиард часов планирует создание музыкальной стриминговой передачи, которая может быть запущена к марту. «Если он смешает видео и аудио в одном сервисе, зачем вам Spotify?» - говорит ветеран индустрии Джим Макдермотт.

Хип-хоп утратит лидерские позиции в чартах

2017 был радикальным годом для чартов, когда на первые позиции попадали новички хип-хопа, такие как Cardi B и Post Malone. Это может измениться в 2018 году, когда Billboard будет меньше писать о бесплатных релизах, а станет уделять больше внимания привычкам платных подписчиков. «Рэп-синглы будут иметь меньшее влияние на чарты», - говорит эксперт A&R Джефф Вон. Некоторые эксперты говорят, что рок может оказаться на коне, потому что его слушатели склонны платить за музыку.

Громкие возвращения

Когда Джастин Тимберлейк выйдет на сцену Суперкубка в Миннеаполисе в феврале, он, скорее всего, исполнит песни из Man of the Woods, его первого альбома за последние четыре года, премьера которого должна состояться за два дня до большой игры. 5 января исполнитель представил видео на первую композицию из нового альбома – Filthy.

Еще одно возвращение - Канье Уэст, который пропал из виду в 2017 году после своего личного кризиса и посещения Башни Трампа. Сообщается, что он провел время в горах Вайоминг и готовит альбом номер восемь.

2018, возможно, станет годом долгожданного продолжения альбома A Bigger Bang, выпущенного группой Rolling Stones в 2005 году. Кит Ричардс недавно сказал, что группа готовит «действительно хороший оригинальный альбом», который был поставлен на паузу из-за работы над альбомом 2016 года Blue & Lonesome.