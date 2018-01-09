Турция вызвала послов РФ и Ирана из-за ситуации в Сирии 2 9.01.2018, 21:23

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Турция выразила протест после сообщений о нарушении армией Сирии границы зоны деэскалации в Идлибе.

Министерство иностранных дел Турции вызвало послов России и Ирана для того чтобы выразить протест после сообщений о нарушении армией Сирии границы зоны деэскалации в Идлибе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Daily Sabah.

Согласно информации издания, Турция намерена попросить дипломатов России и Ирана призвать сирийские власти прекратить нарушения границ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что правительственные войска под предлогом борьбы с террористами ведут атаки на оппозицию в провинции Идлиб.

Как известно, в Сирии созданы четыре зоны деэскалации, в частности, одна в Идлибе, вторая - к северу от города Хомс, третья - в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая - в провинции Дераа.

Напомним, кроме того, ранее сообщалось, что Вооруженные силы США не выведут свои войска из Сирии до тех пор, пока переговоры по сирийскому урегулированию в Женеве не начнут работать.