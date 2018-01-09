Задержан заместитель главврача Минской областной детской больницы 12 9.01.2018, 21:27

7,450

Заместителя главврача обвиняют в получении взятки.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы получил 1000 рублей от индивидуального предпринимателя. Суть вопроса заключалась в привлечении «нужного» подрядчика для проведения строительно-монтажных и отделочных работ на объектах медучреждения.

48-летний фигурант более семи лет работал в учреждении здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 Уголовного кодекса, согласно которой предусматривается лишение свободы на срок до 7 лет.