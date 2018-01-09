Задержан заместитель главврача Минской областной детской больницы

Задержан заместитель главврача Минской областной детской больницы12
- 9.01.2018, 21:27
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Заместителя главврача обвиняют в получении взятки.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы получил 1000 рублей от индивидуального предпринимателя. Суть вопроса заключалась в привлечении «нужного» подрядчика для проведения строительно-монтажных и отделочных работ на объектах медучреждения.
48-летний фигурант более семи лет работал в учреждении здравоохранения.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 Уголовного кодекса, согласно которой предусматривается лишение свободы на срок до 7 лет.