Станислав Богданкевич: Продажа белорусами валюты вызвана обнищанием населения 5 9.01.2018, 21:40

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Станислав Богданкевич

Экс-глава Нацбанка назвал три причины, почему белорусы в прошлом году продали валюты больше, чем купили.

Белорусы в 2017 году остались продавцами валюты. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны. В прошлом году продажа населением валюты составила около 8,3 миллиардов долларов, в то время как куплено было ее на 6,5 миллиарда. Таким образом, белорусы продали на 1,8 миллиарда долларов больше, чем купили.

Эта тенденция сохранялась в течение 11 месяцев 2017 года. Только в ноябре на внутреннем рынке впервые за два последних года спрос на валюту превысил предложение. Однако это произошло в основном вследствие поведения юридических лиц - резидентов страны.

Население и в ноябре оставалось чистым продавцом валюты. А уже в декабре все вернулось на свои места.

Главная причина - обнищание населения

Так называемая чистая продажа валюты, когда население сдает больше валюты, чем покупает, прежде всего вызвана обнищанием населения, комментирует ситуацию «Радыё Свабода» бывший председатель правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.

«В экономике полная стагнация. Поэтому все, что люди зарабатывали, шло на потребление, даже на проедание. А чтобы поддержать привычный уровень жизни, пришлось брать валюту с загашника, из отложенных ранее денег на черный день», - говорит Станислав Богданкевич.

Экс-председатель правления Нацбанка называет еще две причины чистой продажи валюты. Это вынужденная работа части белорусов за рубежом, особенно в России и некоторых странах Евросоюза. Они шлют деньги в семьи, а домашние несут их менять. Вторая причина - прочная политика Нацбанка. Обвала рубля нет, и люди начали верить, что можно на какое-то время сохранить лишний рубль и в белорусской валюте.

Прогноз на 2018 год пессимистичен

Профессор Богданкевич считает, что в этом году ситуация с продажей и покупкой валюты будет постепенно меняться.

«Запасы в кубышках, чулках и кошельках у людей за два последних года уменьшились. Сейчас найти «лишние» деньги на обмен будет все сложнее. Власти, правда, обещают рост зарплат. Но откуда они возьмут деньги, я не знаю. Ведь моя оценка состояния белорусской экономики - стагнация. Существенного увеличения доходов не будет однозначно», - говорит он.