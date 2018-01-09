Белорусы рассказали о своих первых мобильниках 8 9.01.2018, 22:02

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А какими был ваш первый мобильный телефон?

Сегодня день рождения у первого iPhone. Продукция компании Apple популярна не только в США, но и далеко за её пределами. Практически нет ни единого человека, который бы ничего не слышал об iPhone. Впервые он был представлен Стивом Джобсом 9 января 2007 года на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско. В своём выступлении Джобс сказал:

- Я с нетерпением ждал этого в течение двух с половиной лет и сегодня Apple собирается переизобрести телефон.

Так и произошло. Первый iPhone произвел своеобразную революцию в мире мобильных телефонов. Однако не успел он выйти, как человечество разделилось на два категоричных лагеря. Первые готовы часами стоять в очередях за новеньким телефоном и для них не имеет значения его цена. Противники же считают iPhone просто дорогостоящей игрушкой, проигрывающей по качеству и функциональности другим маркам.

Так каким же он был, первый Айфон? Небольшой 3,5-дюймовый экран и двухмегапиксельная основная камера, а фронтальной не было вовсе. Смартфон не имел стилуса и клавиатуры. Кроме того, аппарат не мог работать в сетях 3G. Но, несмотря на это, в том же 2007 году журнал «Time» признал iPhone «изобретением года».

Белорусы рассказли vkurier.by о своих первых мобильных телефонах.

Дмитрий (35 лет), менеджер:

- Увидел Nokia N-Gage у знакомого в общежитии. Был, вроде, 2001 или 2002 год, уже не помню. Я, мягко говоря, удивился, ведь на телефон можно было установить трехмерные игры и аську. Вот и решил заказать себе такой же. Стоила Nokia N-Gage тогда 200 $, и это б/у. С тех пор я с ним не расставался. Играл в гонки и волейбол, соеденял его по блютузу с компьютером и сидел в чатах. Телефон до сих пор хранится в столе и дорог мне как память.

Анна (21 год), студентка:

- Свой первый мобильный телефон Samsung S-5230 я купила в 9 классе. Это 2010 год. Почти все подаренные на День рождения деньги на него ушли. Стоил он рублей 60. Знаете, я была очень рада такому приобретению, ведь телефон был сенсорный, а тогда для меня это было в новинку. Поначалу даже не могла понять, как он работает. Это был удобный андроид, с камерой, плеером, играми. Помню ещё, что мобильный интернет впервые в нём подключила. Сейчас это выглядит смешно, а тогда было круто.

Олег (40 лет), юрист:

- Siemens SL45i — моя хрустальная мечта. Долго откладывал на него деньги, а купил только с первой зарплаты в 2002 году. Как сейчас помню: стоил он 420$. В мобильном был MP3-плеер и слот для карт памяти MMC, а также практичный органайзер. Как ни крути, а вещь удобная. Ещё в комплекте был наушник. Телефон до сих пор храню в коробке старых, но родных сердцу вещей.

Анастасия (44 года), товаровед:

- Первым моим телефоном был Sony Ericsson P900. Покупала в начале 2000-х. Стоил дорого, как и вообще мобильные в то время. Если я не ошибаюсь, долларов 400. Был в нём MP3-проигрыватель, будильник, калькулятор, планировщик задач. На тот момент, да и сейчас, для меня не особо важно, чтобы в телефоне были различные приложения, игры, хорошая камера. Главное, чтобы он звонил. Собственно, для этого телефон первоначально и придумывался. Я как-то недавно среди других старых гаджетов его нашла. И что вы думаете? До сих пор включается. И даже зарядки процентов 30 осталось!