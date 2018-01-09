Видеофакт: На «Дакар» МАЗ упал в пятиметровый овраг 2 9.01.2018, 22:08

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Несмотря на инцидент, уже через 10 минут автомобиль продолжил гонку и пришел на финиш шестым.

На ралли-рейде «Дакар», который проходит в Южной Америке, спортивный МАЗ упал с 5-метровой дюны, передает «Еврорадио».

Происшествие попало на видео. Белорусский пилот Сергей Вязович не пострадал. Уже через 10 минут автомобиль продолжил гонку и пришел на финиш шестым.

Вязович говорит, что это был один из самых сложных спецучастков на территории Перу. За километр до финиша он решил проехать дюнами и не учел ее высоту, МАЗ упал на песок и опрокинулся на бок. Грохот от падения был слышен далеко. Однако сам автомобиль был в состоянии продолжать гонку.