Путин и МММ Виктор Каспрук, «Радiо Свобода»

9.01.2018, 22:29

2,006

Политическая система России сейчас напоминает финансовую пирамиду МММ.

Очередные выборы Путина для России вряд ли принесут Политические сюрпризы, но сюрпризом могут стать Последствия нового политичного шоу. Хотя на путинских выборах «победит» только Путин, этот фарс «законного» четвертого президентского срока способен лишь в который раз убедить демократический Западный мир, что пока он сидит в Кремле, Российская Федерация будет оставаться мировом изгоем.

После почти двух десятилетий стабильного разграбление Российской Федерации, путинский режим готовится войти в очередной период, который отличается от предыдущих тем, что стабилизационный фонд будет исчерпан, а на внешние кредиты стареющий диктатор рассчитывать не может.

Поэтому россиян ждут непростые времена, когда телевизор неспособен будет служить им заменителем холодильника.

И как самый простой выход — снова война где-нибудь за пределами Российской Федерации. Тогда штатные пропагандисты режима доходчиво объяснять, почему нужно затягивать пояса и платить больше налогов.

А цены будет легко подняты вместе с тарифами под надрывные мантры о «врагах», которые со всех сторон окружили Россию и мешают ей выполнять ее историческую цивилизационную миссию.

Для Путина главное – эта «Миссия», а не благосостояние рядовых россиян по сравнению с другими странами. В прошлом 2017 году Россия, по рейтингу уровня жизни населения, занимала среди государств мира вплоть девяностого места, между Гватемале и Лаосом.

Чтобы скрыть колоссальные масштабы украденного

Если бы россияне проснулись от политического «летаргического сна», в который их ввел путинизм, то могли бы увидеть, как позорно они живут. Даже по сравнению со странами третьего мира.

И должны спросить себя, как это могло случиться, если Россия является одним из мировых лидеров по экспорту газа и нефти, а ее население живет значительно хуже жителей стран, не имеющих природных ресурсов.

Куда же делись все те триллионы нефтедолларов, вырученных режимом за энергоресурсы?

Путин обогатил себя и своих дружков так сказочно, что теперь им уступают ближневосточные шейхи, которые по сравнению с кремлевцами выглядят просто неудачниками.

Однако путинисты не собираются останавливаться на достигнутом и, очевидно, запланировали при следующих 6 президентских годах выжать из Российской Федерации последние соки. Перед тем, как Россия полностью провалится в тартарары.

Поэтому больше похоже на то, что в 2018 году россияне будут выбирать себе не президента, а председателя ликвидационной комиссии государства Россия.

Причем Путину ликвидация России, как государственного образования, нужна для того, чтобы скрыть колоссальные масштабы украденного.

А если нет страны, то нет и государственных структур и бывших чиновников, поэтому с некого и спросить, что происходило в Российской Федерации, начиная с 1999 года.

Политическая система России сейчас напоминает финансовую пирамиду МММ

Однако подготовка государства ее лидером к самоуничтожению — это явление совершенно уникальное в мировой практике.

Запустив коррупцию, бедность, безработицу, падение экономики, инфляцию, уничтожение заводов и фабрик, Путин самоубийственно перечеркивает этим будущее Российской Федерации.

А безграничная власть полностью отключила у него инстинкт самосохранения.

Потому что он так привязал свою политическую судьбу к функционированию РФ, при ликвидации России как государственного образования, ему в финальный момент не удастся спрыгнуть с подножки последнего вагона поезда, который на большой скорости движется в пропасть.

Путин, если бы даже и захотел, не способен расплатиться по кредитам политического доверия, предоставленных ему русским народом.

Политическая система России сегодня очень напоминает финансовую пирамиду МММ, благодаря которой в свое время русских было виртуозно ограблено.

Электоральные вкладчики в политический бренд «Путин» должны готовиться к банкротству, а в конце всего придется расплатиться россиянам.

Итоги его правления — это нищета.

Не говоря уже о девальвированных обещаниях, которые тяжелым бременем нависли над «новым» путинским президентством.

И если говорить о достигнутой в России «стабильности», то это не что иное, как стабильность негатива.

Никто лучше Путина не справится с разрушением «империи зла»

Путин очень любит выступать публично. Но любой здравомыслящий человек, послушав очередной набор его высказываний, может убедиться, насколько серьезно власть подходит к промыванию мозгов населения и превращения людей в биомассу, которая не отдает себе отчета в том, что происходит в действительности в Российской Федерации.

Когда Россия, когда-то очень мощное наукой государство, за годы правления Путина, оказалась на затворках мировых научных процессов. Потому что все деньги идут в основном на вооружение, войны в Украине и содержание оккупированного Крыма.

При том, что в России нет нормальных дорог, нет справедливых судов, чиновники массово воруют, а 30 процентов населения находятся за чертой бедности.

Наибольшим «достижением» Путина является то, что во время «вставания России с колен» он сумел войти в конфронтацию фактически со всеми влиятельными странами Запада.

Стабильность Путина заключается в вымерших тысячах селах за годы его пребывания у власти, отмененных тысячах маршрутах общественного пригородного и междугородного транспорта, а главное — в вымирании 15000000 россиян.

Поэтому можно долго обсуждать значение выборов Путина в 2018 году, но в реальности никто лучше него не справится с задачей ликвидации «Третьего Рима» — России, как территориального целого.

Путин намеревался втянуть мир в глобальное противостояние, а итог этого противостояния легко спрогнозировать: Российская Федерация будет разрушена, как государственное образование.

Пока Путин играет в возрождение «Великой России», задача же всего остального человечества — обеспечить надежную изоляцию и блокаду этого «чумного барака».

А кончину «империи зла» Путин обеспечит сам. Как и ее предварительную деградацию. Главное — не повторять ошибок, допущенных в свое время с СССР, и не продавать «бараку» ничего извне и не настаивать на сохранении Московии в существующих границах.

Пусть Путин собственноручно завершит начатое …

Виктор Каспрук, «Радiо Свобода»