Отец Ксении Ситник вышел на свободу 9.01.2018, 22:31

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Михаил Ситник

Задержанного в ноябре бизнесмена выпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

Задержанного в ноябре по подозрению в хищении денежных средств минского бизнесмена Михаила Ситника выпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом tut.by рассказал информированный источник. В Следственном комитете сообщили, что мера пресечения в отношении Ситника уже действительно не связана с содержанием под стражей.

— Недели две назад выпустили Ситника под подписку, — рассказал изданию информированный собеседник.

Начальник отдела информации Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил, что расследование уголовного дела (в отношении Ситника. — Прим.) продолжается.

— В настоящее время мера пресечения в отношении руководства компании не связана с содержанием под стражей, — добавили в СК.

Напомним, в середине ноября два руководителя компании-застройщика «ИмобиленИнвест» стали подозреваемыми по уголовным делам о хищении. В отношении одного из них — Михаила Ситника — была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По результатам проверки финансовой милиции выяснилось, что должностные лица продавали по несколько раз разным лицам помещения в строящемся ФОКе в Малиновке.

— Всего ООО «ИмобиленИнвест» было заключено договоров на реализацию нежилых помещений ФОКа общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров при том, что его проектная площадь составила немногим более 5 тысяч квадратных метров, — сообщали тогда в ДФР.

Департаментом возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ. Ущерб по ним составил около 900 тысяч рублей (450 тысяч долларов. — Прим.). Это те деньги, которые компания получила за повторную реализацию помещений ФОКа.