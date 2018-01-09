В США аллигаторы вмерзли в лед

В США аллигаторы вмерзли в лед5
- 9.01.2018, 22:40
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Рептилии вмерзли в лед и впали в спячку, оставив над водой только нос и пасть.
В национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролина вместе с водой замерзли аллигаторы.
Рептилии вмерзли в лед и впали в спячку, оставив над водой только нос и пасть. Когда температура повысится, аллигаторы проснутся, заявили представители парка.
В последние недели в ряде штатов установилась морозная погода, выпал снег. В некоторых городах температура упала до минус 30 градусов, есть жертвы.