В США аллигаторы вмерзли в лед 5 9.01.2018, 22:40

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Рептилии вмерзли в лед и впали в спячку, оставив над водой только нос и пасть.

В национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролина вместе с водой замерзли аллигаторы.

Рептилии вмерзли в лед и впали в спячку, оставив над водой только нос и пасть. Когда температура повысится, аллигаторы проснутся, заявили представители парка.

В последние недели в ряде штатов установилась морозная погода, выпал снег. В некоторых городах температура упала до минус 30 градусов, есть жертвы.