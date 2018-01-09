Во сколько белорусам обойдется квартплата по полным тарифам

Во сколько белорусам обойдется квартплата по полным тарифам3
- 9.01.2018, 22:52
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С 1 января в Беларуси произошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Введены новые тарифы указом правителя №473 и, в результате их применения, жилищно-коммунальные платежи повысятся в пределах 5 долларов (для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг).
Планируется, что в 2018 году население будет возмещать затраты на ЖКУ в размере более 70%.
Корреспондент «Медиа-Полесья» провёл расчёт своей ноябрьской квартплаты по новым тарифам. Получилось, что придётся заплатить 44 рубля 15 копеек, что на 3 рубля 53 копейки больше, чем по старым тарифам.
Но ценам на услуги ЖКХ есть куда расти. В приложении к указу №473 есть и «предельно допустимые тарифы на ЖКУ, обеспечивающие полное возмещение затрат на их оказание для населения».
Так вот, если пересчитать квартплату по 100% тарифам, то выйдет сумма 191 рубль 18 копеек (рост более, чем в четыре раза).
Услуги, включённые в стандартную «жировку», и тарифы на них (было, стало, и, возможно, будет)
Перечень услуг
Единицы измерения
Было, ноябрь 2017
Стало с 1 января 2018
Тарифы, обеспечивающие полное возмещение затрат ЖКУ
Техобслуживание
м. кв
0,1084
0,1187
0,1274
Капремонт
м. кв
0,0953
0,0953
0,0953
Горячее водоснабжение
Гкал
16,9269
16,9269
81,42
Холодное водоснабжение
м. куб
0,5748
0,8053
0,9111
Водоотведение (канализация)
м. куб
0,3838
0,6191
0,7776
Теплоснабжение (отопление)
Гкал
16,9269
16,9269
81,42
Техобслуживание лифта
чел
1,28
1,4
1,6
Обращение с твёрдыми коммунальными отходами
м.куб
7,2
8,8076 (есть мусоропровод)/7,5483
9,991(есть мусоропровод)/8,5421
Санитарное содержание вспомогательных помещений
чел
0,53
0,56
0,56
Электроэнергия на освещение вспомогательных помещений
чел
0,28
0,46
0,46
Электроэнергия на работу лифтов
чел
0,47
0,52
0,52
44,7761
47,2398
177,8824
Кстати, правительство не отбросило идею приструнить так называемых «тунеядцев». Предполагается, что с будущего года эта категория населения будет полностью оплачивать услуги, дотируемые государством. Так что людям, которые не смогли или не захотели найти работу, только за жильё придётся платить в четыре раза больше.