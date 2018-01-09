Во сколько белорусам обойдется квартплата по полным тарифам 3 9.01.2018, 22:52

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С 1 января в Беларуси произошло повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Введены новые тарифы указом правителя №473 и, в результате их применения, жилищно-коммунальные платежи повысятся в пределах 5 долларов (для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг).

Планируется, что в 2018 году население будет возмещать затраты на ЖКУ в размере более 70%.

Корреспондент «Медиа-Полесья» провёл расчёт своей ноябрьской квартплаты по новым тарифам. Получилось, что придётся заплатить 44 рубля 15 копеек, что на 3 рубля 53 копейки больше, чем по старым тарифам.

Но ценам на услуги ЖКХ есть куда расти. В приложении к указу №473 есть и «предельно допустимые тарифы на ЖКУ, обеспечивающие полное возмещение затрат на их оказание для населения».

Так вот, если пересчитать квартплату по 100% тарифам, то выйдет сумма 191 рубль 18 копеек (рост более, чем в четыре раза).

Услуги, включённые в стандартную «жировку», и тарифы на них (было, стало, и, возможно, будет)

Перечень услуг Единицы измерения Было, ноябрь 2017 Стало с 1 января 2018 Тарифы, обеспечивающие полное возмещение затрат ЖКУ Техобслуживание м. кв 0,1084 0,1187 0,1274 Капремонт м. кв 0,0953 0,0953 0,0953 Горячее водоснабжение Гкал 16,9269 16,9269 81,42 Холодное водоснабжение м. куб 0,5748 0,8053 0,9111 Водоотведение (канализация) м. куб 0,3838 0,6191 0,7776 Теплоснабжение (отопление) Гкал 16,9269 16,9269 81,42 Техобслуживание лифта чел 1,28 1,4 1,6 Обращение с твёрдыми коммунальными отходами м.куб 7,2 8,8076 (есть мусоропровод)/7,5483 9,991(есть мусоропровод)/8,5421 Санитарное содержание вспомогательных помещений чел 0,53 0,56 0,56 Электроэнергия на освещение вспомогательных помещений чел 0,28 0,46 0,46 Электроэнергия на работу лифтов чел 0,47 0,52 0,52 44,7761 47,2398 177,8824

Кстати, правительство не отбросило идею приструнить так называемых «тунеядцев». Предполагается, что с будущего года эта категория населения будет полностью оплачивать услуги, дотируемые государством. Так что людям, которые не смогли или не захотели найти работу, только за жильё придётся платить в четыре раза больше.