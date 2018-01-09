Японский космонавт вырос в космосе на 9 сантиметров 1 9.01.2018, 23:20

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Фото: GETTY IMAGES

Рост космонавта увеличился всего за три недели.

Японский космонавт Норишиге Канаи вырос на девять сантиметров всего за три недели пребывания на МКС. Об этом пишет ВВС.

Норишиге Канаи написал в соцсети: «Доброе утро всем. У меня большие новости сегодня. Мы измеряли наш рост и вес, и - вау, вау, вау - я вырос на целых 9 сантиметров!»

Космонавты обычно вырастают в космосе на два-три сантиметра. В невесомости позвонки слегка раздвигаются, так как на них не давит вес тела. На Земле их рост возвращается к прежнему.

«Девять сантиметров - это, конечно, много, но возможно. Надо помнить, что каждое человеческое тело - особенное, оно реагирует по-своему», - объяснил представитель Космического агентства Великобритании Либби Джексон.

«Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в «Союз», когда полечу обратно», - написал космонавт.