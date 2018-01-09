Японский космонавт вырос в космосе на 9 сантиметров

Японский космонавт вырос в космосе на 9 сантиметров1
- 9.01.2018, 23:20
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Рост космонавта увеличился всего за три недели.
Японский космонавт Норишиге Канаи вырос на девять сантиметров всего за три недели пребывания на МКС. Об этом пишет ВВС.
Норишиге Канаи написал в соцсети: «Доброе утро всем. У меня большие новости сегодня. Мы измеряли наш рост и вес, и - вау, вау, вау - я вырос на целых 9 сантиметров!»
Космонавты обычно вырастают в космосе на два-три сантиметра. В невесомости позвонки слегка раздвигаются, так как на них не давит вес тела. На Земле их рост возвращается к прежнему.
«Девять сантиметров - это, конечно, много, но возможно. Надо помнить, что каждое человеческое тело - особенное, оно реагирует по-своему», - объяснил представитель Космического агентства Великобритании Либби Джексон.
«Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в «Союз», когда полечу обратно», - написал космонавт.