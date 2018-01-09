Глава МИД Румынии: Для РФ страны Причерноморья - полигон гибридных войн 9.01.2018, 23:07

РФ рассматривает страны Черноморского региона как полигон для гибридных войн, кибератак и пропагандистских кампаний.

Об этом министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил в Бухаресте во время публичных дебатов «Вызовы безопасности в зоне Черного моря», сообщает «Укринформ».

«Государства Черноморского региона и гражданские общества этих стран видятся России испытательным полигоном для проведения гибридных войн и кибернетических атак, а также пропагандистских кампаний для распространения фейковых новостей в непосредственной близости от границ НАТО», - заявил Мелешкану.

По его словам, страны этого региона должны укреплять свои стратегические отношения, инвестиционные возможности и стимулировать углубление экономического сотрудничества. Мелешкану подчеркнул также, что усилия государств Черноморского бассейна должны быть направлены на то, чтобы превратить этот регион из зоны конфронтации в зону стабильности и безопасности.